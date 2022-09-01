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2個月賣掉50人！越南人蛇自首「騙了自己人」　冷血惡行曝光

▲▼40歲的越南男子曹世惠（音譯，Cao Sy Huy）向警方自首，承認他曾詐騙50名越南人到柬埔寨當「豬仔」。（圖／翻攝自警方官網）

▲曹世惠（音譯，Cao Sy Huy）向警方自首，承認他曾詐騙50名越南人到柬埔寨當「豬仔」。（圖／翻攝自警方官網）

記者葉睿涵／綜合報導

越南中部廣義省一名男子8月31日向警方自首，承認他參與了詐騙，以高薪工作利誘50名同鄉到柬埔寨從事不法行業。這名欺騙自己人的人蛇，目前已被警方拘留在與胡志明市接壤的同奈省。

綜合當地媒體報導，現年40歲的曹世惠（音譯，Cao Sy Huy）於2021年12月，在一家「經紀公司」的帶領下，非法穿過柬越邊境，來到柬埔寨的一家賭場工作。今年5月，他被轉到一家由中國人開設、名為Sao Do的公司工作。

曹世惠透露，他在Sao Do的月薪為850美元（約新台幣2.6萬元），任務就是在社交媒體上發布招聘廣告，並與越南的失業人士接觸，說服他們前往柬埔寨工作。

今年5月至6月，曹世惠回到了越南，與同奈省的同夥通過非法途徑，將50名越南人帶到柬埔寨，並對他們進行剝削。1個月後，越南警方與柬埔寨當局合作，成功營救了250多位公民，同時也捕捉了曹世惠的同夥。

隨後，孤立無援的曹世惠不得不回到越南向警方自首，供出其犯罪過程，並被警方拘留在與胡志明市接壤的同奈省。

柬越邊境一家賭場此前傳出有40名越南籍員工集體跳河游回越南，引發國際關注。越南公安部上校孔玉華（Khong Ngoc Oanh）當時指出，該國可能有數千人受到高薪詐騙，被販運到柬埔寨的賭場和生產設施進行剝削，而政府卻難以營救他們。

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