快訊／上班尖峰！士林捷運站爆「大群人尖叫狂奔」　噁心原因曝

▲正值上班尖峰時段，士林捷運站傳出有民眾爆發口角衝突。（示意圖／ETtoday資料照）

記者邱中岳、黃資真／台北報導

有網友今（1）日早上9時許在PTT上發文指出，在士林捷運站突然有一群人尖叫往前方衝，不知道情況的他也跟著往前衝，好奇到底發生什麼事。稍早警方說明，1名年近50歲的男子搭車時因隨地吐痰，被另名女乘客勸阻後雙方發生衝突，而男子在士林站衝下車時，引發乘客不明驚恐而跟著往前衝，警方獲報到場後，把他帶回文林派出所釐清詳細案情，後續將以廢棄物清理法將該名男子函送。