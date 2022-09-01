公司廁所驚見後入情趣用品！30歲女同事默默領回　她聽水聲超尷尬

▲同事在公司廁所留下情趣用品。（圖／翻攝自Dcard）



記者崔子柔／綜合報導

將私人物品遺留在公共空間是人之常情，但如果留下讓人難理解的東西，那場面恐怕相當尷尬，一名女子近日就表示，她在公司廁所看見洗手台上有情趣物品，最後還有同事去認領，「你要我以後怎麼面對那個廁所」。

原PO在Dcard發文指出，她上班的公司規模較小，只有4個人，有天她上廁所時發現，洗手台的置物架放了一個情趣用品，一旁還有一個疑似用來收納的黑色絨布袋。

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原PO當下擔心其他同事會以為是她帶來的，所以決定走回辦公室就先開口說「廁所有東西喔」，沒想到話一說完，一名30多歲的女同事就起身走去拿，「我還聽到她進去後拿水沖的聲音」。

▲女子發文。（圖／翻攝自Dcard）



原PO提到，事發後整個氣氛都很尷尬，當天中午還剛好有聚餐，「我完全不敢跟她對眼，你要我以後怎麼面對那個廁所！」

文章曝光後，吸引超過2千人按讚，卡友們紛紛留言表示，「她可能是便秘需要通一下」、「說不定人家在練括約肌」、「如果我乍看一定不知道是什麼，我說不定還會幫忙拿出來問這是誰的東西留在裡面」、「我還以為那是門把欸」、「同事完全體現了什麼叫做『你不尷尬，尷尬的就是別人』這句話」。