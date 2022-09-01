「小蟲」羅德曼正妹女兒踢到3300萬大合約　創女足聯盟最高紀錄

▲「小蟲」羅德曼女兒崔尼蒂人美球技佳。（圖／翻攝Instagram「trinity_rodman」）

記者張靖榕／綜合外電報導

NBA傳奇球星「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）參與當年公牛隊盛世，如今早已是名人堂一員，他的小女兒崔尼蒂（Trinity Rodman）也在體育界闖出名堂，近日簽下的合約，讓她成為美國女足聯盟年薪最高的球員，更令人羨慕的是，崔尼蒂長得還相當漂亮。

外媒近日報導，19歲的崔尼蒂近日和華盛頓精神隊簽下延長的4年合約，總價110萬美元（約新台幣3340萬元），比先前3年4.2萬美元（約新台幣127萬元）加上房子和獎金的淨薪資還要多出許多。儘管與父親羅德曼或NBA球星動輒數億美元的天價合約相差很多，但已創下美國女足聯盟有史以來年薪最高的合約紀錄。

▲崔尼蒂遺傳父親運動細胞，也透過自己努力取得美國女足聯盟一席地位。（圖／翻攝Instagram「trinity_rodman」）

崔尼蒂可以選擇延長合約到2025年，屆時每年賺入28.1萬美元（約新台幣853萬元），超過25萬年薪（約新台幣759萬元）的聯盟紀錄。

身為羅德曼的女兒，年紀仍輕的崔尼蒂也已在體壇發光發熱，不過父女倆卻不太熟。據她所述，本就放蕩不羈的老爸在她的成長過程中，經常在全美各地開趴作樂，家中平淡生活鮮少在他的關心範圍內，但她明白NBA生活錢多娛樂多，並未透露太多對於羅德曼的想法。