　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

不受裴洛西訪台影響　拜習會安排工作持續進行

▲▼拜習會。（圖／達志影像／美聯社） 

▲拜習會仍在協調中，將繼續推動。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓31日專電

美中關係因美國眾議院議長裴洛西訪台惡化，外界憂11月拜習會恐生變。但美國白宮國安會發言人柯比今天表示，雙方仍持續積極就拜習會日期、地點進行協調，但目前尚未有定案。

為反制裴洛西（Nancy Pelosi）8月初率團訪台，中國宣布取消或暫停中美8項氣候、軍事及打擊犯罪相關合作及會議，且在台海軍事挑釁行動頻頻。部分人士憂心，原本可望於11月舉行的首場拜習面對面會晤，恐因此生變。

不過，柯比（John Kirby）今天在線上媒體簡報會被問及此事時表示，雙方仍積極就「拜習會」日期及地點進行協調，安排工作持續進行中，但目前尚未有定案。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）8月中引述知情人士指出，北京官員正在安排中國國家主席習近平11月訪問東南亞，與美國總統拜登（Joe Biden）面對面會談，地點可能是11月15日至16日由印尼主持召開的20國集團（G20）領導人峇里島峰會。

拜登去年1月上任以來，與習近平進行過4次通話及1次視訊峰會，最近一次為7月28日，但兩人尚未面對面會晤。

針對被切斷的8項美中合作及會議，柯比表示，這些雙邊機制目前仍中斷，其中氣候、類鴉片止痛劑芬太尼（fentanyl）等議題衝擊全球，美方對這些機制遭切斷感到非常遺憾，呼籲中方能重啟。

但柯比強調，美中在資深官員層級仍保有溝通管道，美國駐中大使與中方每天會就一系列議題溝通，雙邊軍方也還是能在適當層級與對方溝通。

他說：「能至少維持這些溝通管道暢通很重要，有助降低誤判機會，特別是在南海、台海等爭端可能升高的區域。」

►千元有找！「熱壓三明治鬆餅機＋5款烤盤」豪華大全配　輕鬆做出美味料理

ET快訊
強颱「軒嵐諾」滯留打轉　吳德榮：明晨已達海警條件
如何辨別BA.5　科學家曝：從「夜間症狀」研判
「軒嵐諾」還會更強！　鄭明典貼1圖坦言：併熱低壓不是常有現象
強颱「軒嵐諾」恐發陸警！氣象局曝2關鍵　時機就在明天
25歲女「雙連站」凌晨滋事！警護送反中刀　她最後竟自殘亡
憂聯準會激進升息　美股連4黑下挫280點

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

老公才敗選總統　南韓最大在野黨魁夫人涉濫用公款

「小蟲」羅德曼正妹女兒踢到3300萬大合約　創女足聯盟最高紀錄

「拳頭大冰雹」砸中1歲女童頭部亡！　50人骨折、瘀傷

憂聯準會激進升息　美股連4黑下挫280點、台積電ADR小漲0.68％

戈巴契夫辭世　俄政府：他對西方浪漫主義是場錯誤

巴基斯坦世紀大洪災　形成100公里寬巨大內陸湖泊

中國在台海軍演掀憂　德國將擴大印太地區軍事部署

台灣實彈驅離中共無人機　美：台方憂慮合乎情理

WHO：全球猴痘病例破5萬大關　重疫區歐美疫情減緩

不受裴洛西訪台影響　拜習會安排工作持續進行

斑馬線不禮讓硬要鑽！　騎士遭路人「一掌撂翻」

陳時中登記參選被嗆擋路　秦慧珠經過轟：搞特權！

想漂亮出嫁卻抽脂喪命　母淚控：診所延誤送醫

名車爽停電車車格看球賽　回頭慘被「8支三角錐包圍」

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

山上3噸巨石滾落砸穿民宅　陸老婦察覺喊「走」5秒驚逃

萌弟拿濕紙巾幫爸擦刺青　小手狂抹問：擦不掉嗎？

修杰楷若和賈靜雯演戲「想欺負她XD」　曝波妞吃醋咘咘交朋友：生命共同體

原民版蘿蔔蹲律動滿分 嗨一半被切歌：音樂咧！

恆春鎮公墓骨灰罐連續遭竊　婦1個月偷12個：回家祭拜

老公才敗選總統　南韓最大在野黨魁夫人涉濫用公款

「小蟲」羅德曼正妹女兒踢到3300萬大合約　創女足聯盟最高紀錄

「拳頭大冰雹」砸中1歲女童頭部亡！　50人骨折、瘀傷

憂聯準會激進升息　美股連4黑下挫280點、台積電ADR小漲0.68％

戈巴契夫辭世　俄政府：他對西方浪漫主義是場錯誤

巴基斯坦世紀大洪災　形成100公里寬巨大內陸湖泊

中國在台海軍演掀憂　德國將擴大印太地區軍事部署

台灣實彈驅離中共無人機　美：台方憂慮合乎情理

WHO：全球猴痘病例破5萬大關　重疫區歐美疫情減緩

不受裴洛西訪台影響　拜習會安排工作持續進行

強颱「軒嵐諾」滯留打轉　吳德榮：明晨已達海警條件

老公才敗選總統　南韓最大在野黨魁夫人涉濫用公款

明年配息芭比Q？　達人推3檔銀行股「銅板價安心存」

上班穿衣不及格的5個指標　只穿名牌、品味過剩「其實不懂穿」

「小蟲」羅德曼正妹女兒踢到3300萬大合約　創女足聯盟最高紀錄

情侶修圖運彩中獎海撈千萬　被害人堅信「只是買到不準明牌」

郭婷筠激瘦30kg「內衣穿到XS」　她憂遭嫌棄...歌手老公一句話超甜

基本工資調幅今日揭曉！　資方底線3％、勞團喊漲11％

陳柏豪走進林恩宇的藍圖　「小雞滑球」加點昌仔元素更猛

兄弟也用戰術護腕「老佛的想法」　福來喜對2強打最燒腦

正妹用手機架準備自拍　下秒整支掉進水中GG惹

國際熱門新聞

爸用堆高機特製盪鞦韆　8歲女兒被百公斤棧板砸死

如何辨別BA.5　英國科學家：從夜間症狀研判

機長飛一半暴怒廣播：別再傳裸照

飯吃一半遭擄走　妹子淪柬埔寨豬仔

被鱷魚撕下半隻手！動物專家「骨頭斷2截」

火化爐突然爆炸　法師送葬變陪葬

男教師教課硬邦邦！石鵰頂立40秒影片瘋傳

床底拉出2屍3命！他回家驚見孕妻幼子全死光

柬埔寨爆「末日洪災」預言　2萬人湧入教主家

救護車門卡住30分鐘　重傷患者枯等喪命

憂聯準會激進升息　美股連4黑下挫280點

FDA開綠燈　批准輝瑞、莫德納新版疫苗EUA

巴基斯坦世紀洪災　釀100公里寬內陸湖

台灣實彈驅離中共無人機　美：台方憂慮合乎情理

更多熱門

相關新聞

蔡英文明接見美國亞利桑納州長　將談「高科技產業」合作

蔡英文明接見美國亞利桑納州長　將談「高科技產業」合作

總統府發言人張惇涵31日表示，總統府誠摯歡迎美國亞利桑納州州長杜希（Doug Ducey）率團來訪，總統蔡英文預計在9月1日上午，於總統府接見訪問團，雙方將就深化台美關係，以及高科技產業及相關領域的產學合作交換意見。

韓美聯合師團「最大規模」火力演習

韓美聯合師團「最大規模」火力演習

奪命碎石路失速重摔！肯亞車神魂斷越野賽道

奪命碎石路失速重摔！肯亞車神魂斷越野賽道

台台歡迎美國亞利桑那州杜希州長

台台歡迎美國亞利桑那州杜希州長

台海緊張情勢升溫！美日韓代表將聚集夏威夷

台海緊張情勢升溫！美日韓代表將聚集夏威夷

關鍵字：

美國中國拜登習近平拜習會

讀者迴響

熱門新聞

25歲女雙連站滋事　警護送反中刀　

台版《太陽的後裔》空軍女主播猝逝　享年31歲

王浩宇出手救廖老大！修掉杯子「1圖案」質感大提升

軒嵐諾「中心有機率撞進來」　周末離台最近

軒嵐諾侵台放假機會增　越晚雨越猛

人妻按摩聞腐爛味！檢查才知自己得絕症

爸用堆高機特製盪鞦韆　8歲女兒被百公斤棧板砸死

軒嵐諾暴風擴大鬼彎噴豪雨！不排除陸警

台中女大生半夜跟網友出門　遭二度性侵

如何辨別BA.5　英國科學家：從夜間症狀研判

男友跟閨蜜「每晚約健身房」她超信任　一翻訊息慌了

桃園龜山宮廟失火　烈焰照亮黑夜

台無人機反攻福建　拍解放軍集合

iPhone 14全系列6GB RAM！Pro包裝盒顏色曝

411間加盟店陣亡！新北街頭撞見「廖老大飲料店2.0」

更多

最夯影音

更多
斑馬線不禮讓硬要鑽！　騎士遭路人「一掌撂翻」

斑馬線不禮讓硬要鑽！　騎士遭路人「一掌撂翻」
陳時中登記參選被嗆擋路　秦慧珠經過轟：搞特權！

陳時中登記參選被嗆擋路　秦慧珠經過轟：搞特權！

想漂亮出嫁卻抽脂喪命　母淚控：診所延誤送醫

想漂亮出嫁卻抽脂喪命　母淚控：診所延誤送醫

名車爽停電車車格看球賽　回頭慘被「8支三角錐包圍」

名車爽停電車車格看球賽　回頭慘被「8支三角錐包圍」

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面