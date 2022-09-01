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國際火線／終結冷戰的巫師：戈巴契夫是真實版哈利波特

▲▼蘇聯最後一任領導人、唯一一任總統戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）逝世。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 攜手終結冷戰的兩位英雄：戈巴契夫（左）與雷根。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱錦華／特稿

前蘇聯末代總書記、前蘇聯首任民選總統、同時也是末代總統的戈巴契夫（Mikhail Gorbachev），8月30日辭世，享壽91歲。戈巴契夫可說是20世紀後半最重要的政治人物，他所做的事，深深影響至今。但是對於他的評價非常兩極。以歐美為首的多位西方國家領袖感謝他；但在俄羅斯國內以及共產主義陣營內卻有不少人痛恨他、並且以他造成蘇聯解體的嚴重後果引以為誡。

想當年，也許真的是「天注定」要讓蘇聯發生巨變。長期掌權的保守派總書記布里茲湼夫1982年病逝後，接下來的兩位總書記安德洛波夫、契爾年科都是做不到兩年就「掛」了。1985年，正值壯年的戈巴契夫以54歲之齡扛起蘇聯集團這個重擔，成為蘇共有史以來最年輕的總書記。

當時蘇聯體制內的政治、軍事、經濟已經是問題叢生，戈巴契夫十分勇敢的推動了一連串的「改革與開放」政策：從阿富汗撤軍、結束跟美國的軍備競賽（包括簽署《中程飛彈條約》）、將政治、經濟權力下放。他的理想，是讓蘇聯成為較鬆散的「邦聯制」（Confederation，類似目前的大英國協）。沒想到，「改革與開放」帶來的「民主氣息」引發了葉爾辛（Boris Yeltsin）領導的「俄國分離主義運動」、以及東歐國家紛紛「跳船」的「蘇東波」浪潮，蘇聯帝國分崩離析。

▲戈巴契夫（左）與葉爾辛。（圖／達志影像／美聯社）

戈巴契夫(左)與逼宮者葉爾辛。（圖／達志影像／美聯社）

1991年8月19日，蘇共黨內強硬派發動政變，軟禁了當時正在黑海度假的戈巴契夫。接下來，葉爾辛鼓動人民進行大規模示威，向政變者施壓。最後，戈巴契夫被釋放，政變以失敗告終。然後，時任俄羅斯聯邦總統的葉爾辛趁機架空戈巴契夫，禁止共產黨在俄國活動，解散中央政府。1991年12月25日，「獨立國協」成立，當天晚上7點，戈巴契夫被迫宣布辭去蘇聯總統職位，蘇聯正式解體。

對懷念「俄羅斯榮光」的人來說，「蘇聯解體」是一齣悲劇，當中包括俄羅斯現任總統普丁；中共國家主席習近平亦把此一事件視為「反面教材」。但正如哈利波特打倒佛地魔，額頭上同樣有紅色胎記的戈巴契夫終結了冷戰這個惡魔，被許多人視為英雄。

他的思想是傾向民主的、他對西方的態度是和解代替對抗，他追求的目標是和平共存。他獲頒「諾貝爾和平獎」，是實至名歸。歐美很多位政治領袖都感激他；例如美國前總統雷根。德國前總理柯爾就更不用說了，因為「柏林圍牆」倒下，促成了東、西德的統一。

▲▼蘇聯最後一任領導人、唯一一任總統戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）逝世。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 從蘇聯到俄羅斯：戈巴契夫跟普丁的理念南轅北轍。（圖／達志影像／美聯社）

很多理想主義的改革者或革命者 ，最終都變成悲劇英雄。王莽、王安石、孫中山都是例子，戈巴契夫無疑也是他們的其中一員。儘管他們無緣躋身「勝者的行進」，但他們的偉大抱負和對改革的奮鬥不懈，仍然贏得世人的尊敬、甚至千秋萬世的美名。

然而惡魔不死。舊冷戰結束了，但在新一代佛地魔的煽動下，新冷戰又再形成，戈巴契夫念茲在茲的世界和平，再度面臨嚴重威脅。遺憾的是，今日強權領袖滿腦子都是戰爭、征服與發財。「大砲一響，黃金萬兩」。戰爭會讓少數人富有，大多數人貧窮。很不幸的是，強權領袖似乎鍾情於前者。

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