　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

IAEA小組將抵達　札波羅熱核電廠所在城鎮遭砲擊

▲札波羅熱核電廠。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭指控俄軍在札波羅熱核電廠附近砲擊。（圖／達志影像／美聯社） 

文／中央社

烏克蘭今天指控俄羅斯部隊砲擊札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia nuclear plant）所在市鎮，與此同時，國際原子能總署（IAEA）人員正在前往視察這座核電廠的路上。

法新社報導，尼科波區（Nikopol）首長葉夫圖申科（Evhen Yevtushenko）說：「俄軍砲擊安赫德（Energodar）。這種挑釁很危險。」尼科波位於第聶伯河（Dnipro River）北岸，與核電廠所在地安赫德隔河相望。

安赫德市長奧羅夫（Dmytro Orlov）在通訊軟體Telegram寫道，其中一枚砲彈擊中安赫德市議會所在的大樓。他貼出的照片顯示，這棟毀損的高樓側邊破了個洞，瓦礫四散在地。

這波攻擊發生前的幾個鐘頭，國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）率領的團隊剛從烏克蘭首都基輔（Kyiv）動身，準備造訪被俄軍占領的札波羅熱核電廠。

這座歐洲最大核電廠位於俄烏軍隊作戰前線，該區域最近幾天連遭砲擊，雙方互控對方動手。

這種局勢引發全球憂心，葛羅西將帶領13人組成團隊前往核電廠視察。

葛羅西今早在基輔表示，他們打算在核電廠待「幾天」，會在之後回報。隨後他動身南下前往札波羅熱市（Zaporizhzhia）。

札波羅熱核電廠自3月起遭俄軍占領，烏克蘭指控俄國部署數百名兵力和儲存彈藥於當地。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►千元有找！「熱壓三明治鬆餅機＋5款烤盤」豪華大全配　輕鬆做出美味料理

ET快訊
人妻按摩聞「腐爛味」嚇壞報警！一聽檢查結果大哭：是絕症
iPhone 14 Pro包裝盒流出！傳「全系列配6GB R

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

國際火線／終結冷戰的巫師：戈巴契夫是真實版哈利波特

俄共領導人否定西方對「戈巴契夫」的評價：給俄國帶來災難與悲痛

IAEA小組將抵達　札波羅熱核電廠所在城鎮遭砲擊

俄羅斯停供德國天然氣　歐洲能源危機雪上加霜

男教師教課硬邦邦！石鵰頂立40秒影片瘋傳　他氣炸報警：是錢包

韓美聯合師團「最大規模」火力演習　動員陸空部隊實施迫擊砲射擊

拿筆猛刺員警！男嫌慘被「一掌撂倒」瞬間KO　狼狽滾地畫面曝光

爸用堆高機特製盪鞦韆　8歲女兒晃一半「百公斤棧板空中掉落」砸死

為愛赴緬密會「貌美網婆」　他下機遭擄KK園區！虐打挨餓慘死異鄉

澳洲放寬防疫限制！確診者僅需隔離5天　搭國內班機免戴口罩

斑馬線不禮讓硬要鑽！　騎士遭路人「一掌撂翻」

陳時中登記參選被嗆擋路　秦慧珠經過轟：搞特權！

名車爽停電車車格看球賽　回頭慘被「8支三角錐包圍」

想漂亮出嫁卻抽脂喪命　母淚控：診所延誤送醫

俄羅斯23歲裸女4樓墜落　疑與人夫偷情被正宮抓包

廖老大賠1.4億喊告加盟主　王浩宇吐槽：是你的問題！

恆春鎮公墓骨灰罐連續遭竊　婦1個月偷12個：回家祭拜

《3國智》收攤！威廉榮登帶賽王XD　王少偉挨虧上小巨蛋「不是跟他們」

逃逸移工雇名車接送遭攔查　司機激動頻喊：別拉自動門

原民版蘿蔔蹲律動滿分 嗨一半被切歌：音樂咧！

國際火線／終結冷戰的巫師：戈巴契夫是真實版哈利波特

俄共領導人否定西方對「戈巴契夫」的評價：給俄國帶來災難與悲痛

IAEA小組將抵達　札波羅熱核電廠所在城鎮遭砲擊

俄羅斯停供德國天然氣　歐洲能源危機雪上加霜

男教師教課硬邦邦！石鵰頂立40秒影片瘋傳　他氣炸報警：是錢包

韓美聯合師團「最大規模」火力演習　動員陸空部隊實施迫擊砲射擊

拿筆猛刺員警！男嫌慘被「一掌撂倒」瞬間KO　狼狽滾地畫面曝光

爸用堆高機特製盪鞦韆　8歲女兒晃一半「百公斤棧板空中掉落」砸死

為愛赴緬密會「貌美網婆」　他下機遭擄KK園區！虐打挨餓慘死異鄉

澳洲放寬防疫限制！確診者僅需隔離5天　搭國內班機免戴口罩

珍妮巴斯：衛少是湖人上季最佳　自信他與比佛利恩怨能化解

改善胃食道逆流兼減肥　戒除酸害食物這樣做　

韓國防部再提「對BTS兵役進行民調」！　最終決定期限曝光

陳仕朋領軍戰味全　強碰富邦天敵布里悍

半導體正經歷十年來最嚴重衰退　分析師示警：費半指數恐跌25%

國際火線／終結冷戰的巫師：戈巴契夫是真實版哈利波特

TWICE玩遊戲「子瑜綜藝感爆發」！全員裝可愛獨自淡定跩喊：本來就可愛

TOYOTA「泰國版VIOS」接單突破8000張！網站更創下超高點擊紀錄

李家豪／聘僱外籍工作者的法律眉角

正妹用手機架準備自拍　下秒整支掉進水中GG惹

國際熱門新聞

爸用堆高機特製盪鞦韆　8歲女兒被百公斤棧板砸死

機長飛一半暴怒廣播：別再傳裸照

飯吃一半遭擄走　妹子淪柬埔寨豬仔

被鱷魚撕下半隻手！動物專家「骨頭斷2截」

火化爐突然爆炸　法師送葬變陪葬

男教師教課硬邦邦！石鵰頂立40秒影片瘋傳

床底拉出2屍3命！他回家驚見孕妻幼子全死光

即／日本首相宣布：重新開放無導遊團客入境

軒嵐諾是2022最強風王！這2天影響最嚴重

CNN：軒嵐諾未來幾天「繼續長胖」

白頭海鵰現身機場　乖乖排隊過安檢

女乘客請空姐幫倒茶　遺體竟在貨艙

俄共領導人否定西方對「戈巴契夫」的評價

大聯盟驚見女上男下！10秒活春宮球迷看傻

更多熱門

相關新聞

5000隻海豚被俄軍殺了　科學家：聲納逼死的

5000隻海豚被俄軍殺了　科學家：聲納逼死的

俄軍在烏克蘭不只殺人，連海豚也被俄軍殺了，烏克蘭圖茲利河口國家自然公園（ Ukraine's Tuzly Estuaries National Nature Park）的環境科學家魯塞夫（Ivan Rusev）估計，3 月至 7 月期間，黑海至少有 5,000 隻海豚死亡，原因與黑海艦隊的潛艦聲納有關。

俄羅斯停供德國天然氣　歐洲能源危機雪上加霜

俄羅斯停供德國天然氣　歐洲能源危機雪上加霜

俄烏戰爭　糧價最壞會再漲8.5%

俄烏戰爭　糧價最壞會再漲8.5%

戈巴契夫推動冷戰終結！　追求2目標意外促成蘇聯瓦解

戈巴契夫推動冷戰終結！　追求2目標意外促成蘇聯瓦解

俄羅斯傘兵逃到法國求庇護　揭侵烏俄軍真實面貌

俄羅斯傘兵逃到法國求庇護　揭侵烏俄軍真實面貌

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏衝突烏克蘭危機俄烏戰爭StopRussia

讀者迴響

熱門新聞

軒嵐諾「中心有機率撞進來」　週末離台最近

王浩宇出手救廖老大！修掉杯子「1圖案」質感大提升

軒嵐諾侵台放假機會增　越晚雨越猛

台版《太陽的後裔》空軍女主播猝逝　享年31歲

人妻按摩聞腐爛味！檢查才知自己得絕症

軒嵐諾暴風擴大鬼彎噴豪雨！不排除陸警

爸用堆高機特製盪鞦韆　8歲女兒被百公斤棧板砸死

台中女大生半夜跟網友出門　遭二度性侵

男友跟閨蜜「每晚約健身房」她超信任　一翻訊息慌了

桃園龜山宮廟失火　烈焰照亮黑夜

iPhone 14全系列6GB RAM！Pro包裝盒顏色曝

台無人機反攻福建　拍解放軍集合

軒嵐諾「大迴轉」1情況發警報　各國最新路徑曝

爽賺千萬！8年級情侶檔報運彩假明牌詐騙

麥當勞推出「咒術迴戰」甜心卡

更多

最夯影音

更多
斑馬線不禮讓硬要鑽！　騎士遭路人「一掌撂翻」

斑馬線不禮讓硬要鑽！　騎士遭路人「一掌撂翻」
陳時中登記參選被嗆擋路　秦慧珠經過轟：搞特權！

陳時中登記參選被嗆擋路　秦慧珠經過轟：搞特權！

名車爽停電車車格看球賽　回頭慘被「8支三角錐包圍」

名車爽停電車車格看球賽　回頭慘被「8支三角錐包圍」

想漂亮出嫁卻抽脂喪命　母淚控：診所延誤送醫

想漂亮出嫁卻抽脂喪命　母淚控：診所延誤送醫

俄羅斯23歲裸女4樓墜落　疑與人夫偷情被正宮抓包

俄羅斯23歲裸女4樓墜落　疑與人夫偷情被正宮抓包

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面