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大立公司捐贈長效抗病毒噴劑　殺菌效果長殺菌力高

▲▼ 大立公司捐贈長效抗病毒噴劑 為嘉市府增添防疫利器。（圖／嘉義市政府提供）

▲大立公司捐贈長效抗病毒噴劑 為嘉市府增添防疫利器。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為加強市政府各單位日常防護，避免人員染疫，大立國際貿易有限公司董事長嚴高賢等人拜會市長黃敏惠，並捐贈公司全新研發的銨博士全新高分子聚季銨鹽長效抗病毒噴劑，希望助力市府防疫工作，共同為防疫盡一份心力。

▲▼ 大立公司捐贈長效抗病毒噴劑 為嘉市府增添防疫利器。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，疫情持續嚴峻，病毒不斷變種，也使得防疫工作格外辛苦。從疫情開始至今，各界都給予許多的協助，感謝嚴董事長及團隊，捐贈給市府全新研發，經檢驗合格的全新高分子聚季銨鹽防疫產品，提供在公共場域中做清潔、消毒使用，讓市民朋友能夠更安心。疫情指揮中心提醒九月恐有一波新疫情，大家還是要做好防疫工作，勤洗手、戴好口罩。

▲▼ 大立公司捐贈長效抗病毒噴劑 為嘉市府增添防疫利器。（圖／嘉義市政府提供）

嚴高賢表示，嘉義市政府是全國防疫模範生，後疫情時期的經濟發展更是有目共睹，為了讓市府在推動市政建設上無後顧之憂，經市議員陳家平引見，特別捐贈全新的長效抗病毒產品一批，供市府各單位用於環境消毒，加強日常防疫。

▲▼ 大立公司捐贈長效抗病毒噴劑 為嘉市府增添防疫利器。（圖／嘉義市政府提供）

嚴高賢進一步指出，經研究報告顯示，新冠病毒能長時間生存於環境物體表面，一般的酒精消毒在酒精蒸發後1分鐘即失去滅菌效果，必須反覆噴灑，耗時又費力。為此，公司開發全新的高分子聚季銨鹽產品-銨博士，經高雄醫學大學P3實驗室及嘉義大學檢測證實，對新冠病毒變異株Omicron、Delta及多種常見病菌，如大腸桿菌、金黃色葡萄菌、綠膿桿菌、李斯特菌等的殺菌效果長達30天以上、殺菌力高達99.99%以上。

本次捐贈的銨博士長效抗病毒噴劑，會在表面固化成膜，即可對病毒和常見細菌形成吸附殺滅效果。其特性不用像酒精需每小時或每天噴灑，可降低消毒噴劑使用頻率，減少碳足跡的排放，達到節能減碳的目的，有助於環境永續發展，更是銨博士落實企業社會責任的展現。

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