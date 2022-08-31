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男教師教課硬邦邦！石鵰頂立40秒影片瘋傳　他氣炸報警：是錢包

▲▼男老師。（圖／CFP）

▲大馬一名男老師在教課時疑似勃起而被學生拍下影片。非新聞當事人。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一名中學男教師疑在教課期間勃起，遭2名女學生以手機拍下畫面，並將影片在師生間傳開。男教師事後辯稱，他褲襠隆起的部分其實只是錢包，認為女學生散播影片一事已侵犯其個人安全與聲譽，在23日報警。

據大馬媒體《中國報》報導，大馬芙蓉（Seremban）一所著名的中學最近傳出了一起老師控告學生的事件。一名男教師在22日下午接獲校方通知，聲稱有學生拍到他在教課期間下體勃起，且相關影片已在師生間傳開，讓這名老師震驚不已。

報導稱，這部影片並未拍到男教師的樣貌，僅可見到正在授課的男教師，西裝褲中間出現了明顯的突起物，而且在長達40秒的的影片畫面中完全沒有消去。男教師在看過影片後，否認自己在課堂中勃起，還辯稱他褲襠突起的部分其實只是錢包，並決定在23日向警方報案。

校方事後選擇相信男教師的說辭，並決定以「行為有違尊師重道」之名，對拍攝影片的2名女生採取紀律處分。警方在接獲男教師的投報後，也決定到校展開調查。

然而這起事件曝光後，各界對此事的看法卻十分兩極，有人認為學生故意拍攝老師的下體行為不當，但也有人認為，若老師勃起一事為真，校方就必須調查究竟課堂上發生了什麼事，才引發老師有失德的舉動。

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