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韓美聯合師團「最大規模」火力演習　動員陸空部隊實施迫擊砲射擊

▲▼韓美聯合師團31日舉行成立以來首次、且規模最大的實彈射擊軍演。（圖／路透）

▲韓美聯合師團31日舉行成立以來首次、且規模最大的實彈射擊軍演。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／編譯

韓美聯合師團從昨（29）日起連續4天實施火力運用訓練（CJFCX），為該師團從2015年創設以來最初、且規模最大的一場聯合軍演，此次韓美聯合戰力共出動19個部隊、900多名兵力參與，韓美旅團級兵力共享同一指揮體系，計畫模擬縱深和近距離作戰，並在京畿道抱川實施迫擊砲、戰車砲、自走砲等實彈射擊。

根據《韓聯社》，此次韓美聯合師團所實施的火力運用訓練，與目前所實施的韓美乙支自由護盾（UFS）互不相干。

韓方由韓國首都機械化步兵師團16旅團、第1軍團與28師團步兵旅團、第5與第6軍團情報大隊、陸軍航空司令部901與902阿帕契大隊參與；美方則由韓美聯合師團循環配置旅團（美國陸軍第一裝甲師）、第2航空戰鬥旅、第210野戰砲兵旅、美國第7航空隊。

▲▼韓美聯合師團31日舉行成立以來首次、且規模最大的實彈射擊軍演。（圖／路透）

▲▼韓美聯合師團31日舉行成立以來首次、且規模最大的實彈射擊軍演。（圖／路透）

京畿道抱川市羅德里奎茲訓練場（永平訓練場）上，韓方出動首都機械化步兵師團第16旅團、第28師團砲兵部隊、第5與第6軍團情報大隊，美方則出動循環配置旅團、第7空軍，雙方展開密接空中支援（CAS）與戰車砲、迫擊砲射擊訓練。

這場訓練計劃中，韓美雙方將偵測來自敵方的迫擊砲，並利用迫擊砲展開聯合射擊，同時動員號稱「坦克殺手」的美國第7空軍A-10雷霆戰機履行密接空中支援（CAS）任務，迎擊移動至交戰區域的敵軍機械化部隊。

CAS結合地面部隊與空軍進行航空火力支援，透過利用戰機對地面進行空襲，協助地面部隊進行作戰任務。

此次聯合軍演動員了K-9自走砲、M109自走砲、4.2英寸迫擊砲、120mm迫擊砲、K1A2戰車、M1A2艾布蘭戰車等。

▲▼韓美聯合師團31日舉行成立以來首次、且規模最大的實彈射擊軍演。（圖／路透）

▲▼韓美聯合師團31日舉行成立以來首次、且規模最大的實彈射擊軍演。（圖／路透）

在江原道江陵市下詩洞射擊場，韓方出動第1砲兵旅團、美方出動第210野戰砲兵旅進行MLRS多管火箭系統實彈射擊訓練；在京畿道坡州射擊場，韓方出動第16旅團、美方出動循環配置旅團進行下車步兵戰鬥與迫擊砲實彈射擊訓練。

另外，全羅北道群山市稷島射擊場，原定由韓方出動901與902阿帕契大隊、美方出動第2航空戰鬥旅，雙方進行阿帕契地獄火飛彈實彈射擊訓練，最後卻因氣候因素取消。

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