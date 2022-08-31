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為愛赴緬密會「貌美網婆」　他下機遭擄KK園區！虐打挨餓慘死異鄉

▲衛星圖片顯示位於緬甸妙瓦底的KK園區儼然成為一個獨立的聚落，外人難以援駐。（圖／翻攝GOOGLE MAP）

▲衛星圖片顯示位於緬甸妙瓦底的KK園區儼然成為一個獨立的聚落，外人難以援助。（圖／翻攝GOOGLE MAP）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一名常年在泰國經商的商人爆料，大馬有一名23歲的大三男子，被不法集團以貌美女子「照騙」為餌，誘騙男大生陷入網戀後到緬甸見面，結果男大生一抵達緬甸就被綁去當「豬仔」，最後因長期受虐、挨餓而在異鄉病死，讓人惋惜不已。

緬甸被稱為「豬仔煉獄」的KK園區，因比柬埔寨的人口販運、性侵更加殘暴，而備受人們關注。不過大馬媒體《中國報》報導，KK園區如今受各國打擊罪犯影響，出現了嚴重的「豬仔荒」，因此不法分子不得不改變招數，用「愛情詐騙」將「豬仔」騙到緬甸。

大馬一名在泰國經商、曾多次協助拯救「豬仔」的黃姓商人，最近接受《中國報》採訪時，就曝光了其中一件落入愛情陷阱後客死異鄉的悲慘事件。一名來自大馬霹靂州（Perak）的師大大三生，今年年初在網上認識了一名貌美女子後，迅速與女子陷入網戀，並在對方的慫恿下獨自飛到緬甸。

豈料，男大生下機後，立刻就被擄綁至KK園區，強迫他從事詐騙工作。然而，這名男子的「業績」一直很差，因此經常被人蛇虐待、毒打，甚至還不給他吃飯，導致身體本就虛弱的男大生一病不起。詐騙集團見男子病情惡化，就隨意地將他丟包在泰國的醫院，導致男子在1個月後因多重器官衰竭病死。

黃姓商人悲痛表示，如果這名男大生沒有被誘騙至緬甸的話，再1年就能從師範大學畢業，成為一名正式老師，沒想到最後卻落得客死異鄉的下場，讓人深感惋惜。

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關鍵字：

馬來西亞東南亞要聞緬甸豬仔KK園區愛情詐騙

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