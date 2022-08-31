拿筆猛刺員警！男嫌慘被「一掌撂倒」瞬間KO　狼狽滾地畫面曝光

記者吳美依／綜合外電報導

美國俄亥俄州齊尼亞市（Xenia）發生離譜事件，35歲的杜蘭（Reid Duran）涉嫌綁架未遂，他在偵訊室等待時，竟拿起桌上原子筆，奮力刺向身旁員警，卻被對方瞬間「出掌」撂倒，當場噴飛並在地板上翻滾，狼狽身影都被監視器捕捉下來。

影片中，杜蘭顯然坐立難安，他偷偷檢查原子筆筆尖後，竟轉過身、使勁吃奶力氣，往員警方向刺去。沒想到，員警反應超敏捷，立刻把嫌犯撂倒、壓制上銬，最後冷靜地呼叫支援。

▲杜蘭被捕後竟還企圖襲警，除了綁架未遂之外，又多了幾項罪名。（圖／翻攝齊尼亞市警察局）



綜合外媒報導，杜蘭22日來到格林郡（Greene County）聖布里吉德學校（St. Brigid School），謊稱是一名5歲女童的爸爸，但當時小妹妹的真正父親就在旁邊，立刻露出馬腳，被校長阿德金斯（Terry Adkins）報警逮捕。

杜蘭襲警失敗後坦承，闖入學校是為了綁架小孩，並且帶回家侵犯，身上還帶著加入鎮定劑的太妃糖，想要藉此引誘無辜孩童。他承認，曾在其他城市做過類似行為，電腦裡也存有兒童色情片，尤其特別喜歡5-13歲的小女孩。

杜蘭如今被指控襲警、綁架未遂等罪名，原定29日的保釋聽證會延期，因此將被繼續關押，不得交保獲釋。

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