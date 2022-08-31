澳洲放寬防疫限制！確診者僅需隔離5天　搭國內班機免戴口罩

▲澳洲政府31日宣布，確診患者的隔離期從7天縮短至5天。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

全球新冠肺炎疫情邁入第3年，隨著疫情趨緩，各國政府也陸續鬆綁防疫措施。澳洲政府31日宣布，確診患者的隔離期從7天縮短至5天，且搭乘國內班機也不需要佩戴口罩。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）31日宣布，從9月9日開始新冠肺炎患者的隔離天數，將從現行的7天縮短至5天；不過，在高風險環境包含養老院、護理之家等工作的確診者，仍須隔離7天。

艾班尼斯強調，隨著澳洲逐漸走出冬季疫情高峰，政府對隔離的態度有所軟化，但不足以完全廢除隔離政策，還是希望出現症狀的民眾可以待在家裡，對自身疾病採取負責任的態度，「我們想做的是確保政府對環境的變化做出反應，新冠肺炎可能會存在很長一段時間。」

此外，澳洲政府也同意取消最後一項強制執行的口罩規定，從9月9日開始，民眾搭乘國內班機再也不需要戴口罩。目前澳洲佩戴口罩的規定因各州而異。

澳洲政府大力推廣疫苗後，16歲以上者施打兩劑疫苗已超過95%，71%民眾已接種加強劑，邊境也從7月開始全面放寬，取消所有應對疫情的邊境措施，旅客只要有合法簽證，不用施打疫苗也能夠入境。

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