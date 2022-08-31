北韓又快餓死？金正恩一改強硬態度　派人對外求援：能捐米給百姓嗎

▲北韓內閣總理金德訓8月16日前往平安北道鹽州郡內中農場視察。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）從2020年全球開始爆發新冠疫情後，便實施嚴格的邊境封鎖，即便該年8月因暴雨、颱風導致境內出現洪災，其最高領導人金正恩仍在會議上強調，謝絕一切從外國湧入的救援物資，展現出「自力更生」態度。不過今年6月起，北韓卻透過駐外使館與民間人道機構，諮詢向北韓民眾提供糧食援助的可能性。

根據《美國之音》（VOA），印度國際商會（ICIB）所長辛格（Manpreet Singh）於當地時間31日透露，最近接獲來自北韓駐印度使館的聯絡，詢問印度是否有可能向北韓居民援助米糧。

印度國際商會甚至在官方網站貼出一張相片，雖未明確標示出拍攝時間，不過相片裡卻出現2名疑似來自北韓的男性。官網在內文直接寫道，「來自北韓的商務專員（Commercial Attaché）以及其他官員，為了來討論針對北韓居民提供人道主義穀物援助的可能，拜訪了位於印度新德里的ICIB辦公室。」

▲疑似2名北韓男性拜訪印度國際商會。（圖／翻攝自ICIB官網）

另外，加拿大專門向北韓提供人道救援的組織「First Steps Health Society」也透露，今年6月曾接獲來自北韓的諮詢，詢問是否能援助北韓小麥或豆類。

其實，金正恩曾於2020年8月在勞動黨政治局會議上明確指示，為了能有效防堵新冠病毒透過境外救援物資流入境內，因此必須嚴格阻斷、謝絕所有外援物資；不過才不到3年，北韓卻一改先前強硬的態度，轉而透過駐外使館或人到機構尋求協助。

《韓聯社》分析，這恐怕顯示出北韓的糧食危機恐已達到無法承受的臨界點，於是對外標榜「愛民精神」的金正恩為了安撫國內民心、優先解決居民吃食問題，才一改先前的態度。

金正恩也曾於去年6月在勞動黨全代會上透露，因2020年颱風洪災影響，導致糧食生產計畫未達標準，人民的糧食短缺問題愈趨緊張；南韓國家情報院也於去年10月在一場非對外公開的國政監察上表示，「金正恩可謂是如履薄冰」。

▲金正恩2018年6月視察平安北道薪島郡一處農場。（圖／達志影像／newscom）

更何況，北韓今年5月公開對外坦承國內爆發新冠疫情，此時正值插秧季，實施封城措施導致農耕人員驟減，加上6月黃海南道（北韓的重要穀倉）爆發水因性傳染疾病，農耕人力更加缺乏。

《每日北韓》（Daily NK）實施一項關於北韓米價動向的調查，結果顯示北韓米價從去年8月9日平壤的每公斤4400元朝鮮幣，至今年8月21日飆漲至每公斤6100元朝鮮幣，價格翻漲36%。

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