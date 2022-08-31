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看大聯盟慾火難耐！他「500人面前」嗨掏棒　10秒激烈晃動片瘋傳

▲加拿大一對男女在觀賞球賽途中慾火難耐，精當著500人的面公開上演活春宮。（圖／翻攝自推特）

▲加拿大一對男女在觀賞球賽途中慾火難耐，竟當著500人的面公開上演活春宮。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）30日多倫多藍鳥（Blue Jays）對壘芝加哥小熊（Chicago Cubs）的賽事中，突然有2名現場觀眾被保全架離加拿大羅傑斯中心（Rogers Centre）。原來，有一對男女疑似在觀眾席後方，趁著四下無人大膽當眾發生性行為，而2人的離譜動作也被現場觀眾拍下上傳網路。

綜合外媒報導，羅傑斯中心在30日迎來了500名熱血沸騰的球迷，一同在觀眾席上為各自支持的球隊打氣加油。然而，比賽進行到一半，體育場內卻出現了令人驚訝的一幕，原來一對被性慾沖昏頭腦的男女來到了觀眾席隱蔽的小角落，趁附近沒有其他球迷時，突然大膽當著500人的面上演活春宮。

從現場畫面可見，身著白色連衣裙的女子當時跨坐在男子身上，不斷扭腰擺臀、上下晃動，而男子則張開雙腿，雙手在女方的身上探索，氣氛相當火熱。附近眼尖的球迷看到了這讓人傻眼的一幕後，立刻拿起手機錄下影片，並將這約6秒長的影片放上網路，在短短3小時內就吸引了逾40萬人觀看。

報導稱，2人事後被警方當場架離羅傑斯中心。一名警方透露，這對男女其實不是情侶，「這是他們的初次見面，這名男子是故意飛過來見這女生的」，不過警方暫時不會對2人提出任何指控。

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