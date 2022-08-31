　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台海緊張情勢升溫！美日韓代表將聚集夏威夷　談論台海、北韓議題

▲▼美國白宮國安顧問蘇利文。（圖／達志影像／newscom）

▲美國白宮國安顧問蘇利文。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

有鑑於北韓（朝鮮）頻繁試射導彈、準備進行第7次核試驗，加上中國在美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後多次實施台海包圍軍演，導致兩岸緊張情勢升溫，因此美日韓3國安保首長將於9月1日在美國夏威夷舉行會談，預計將討論北韓無核化、台海情勢、經貿合作等議題。

根據《韓聯社》，南韓國家安保室長金聖翰、美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）、日本國家安全保障局長秋葉剛男將預計於9月1日在夏威夷的美國印太司令部舉行會談，而前一天將另外舉行美韓、日韓、美日之間的雙邊會談，此次會談是尹錫悅今年5月就任南韓總統後的首次3國安保室長會談。

南韓總統辦公室表示，「在尹錫悅總統就任後的首次韓美日安保室長會談，將會針對北韓問題、韓美日合作、經濟安保、主要的地域與國際問題進行深度討論。」

報導指出，南韓將在此次會談中向美國、日本詳細說明尹錫悅針對北韓所談及的「大膽的構想」之背景與執行計畫，在此之際美日韓3國將互相分享、評價北韓情勢，針對如何遏阻北韓實施軍事挑釁、如何推動北韓無核化等議題上交換意見。

據悉，先前尹錫悅曾於光復節（8月15日）演說時提到「大膽的構想」，表示若北韓決定放棄核武，則南韓將會向北韓提供經濟、政治、軍事方面的協助，同時兩韓將協商縮減常規性武器；不過此項提案旋即遭到北韓朝鮮勞動黨副部長金與正痛批為「愚蠢的極致」，認為是將李明博政府時期的構想老調重彈。

不過，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）卻於22日表示，尹錫悅所提出的「大膽的構想」與美國的戰略高度相符，呼籲北韓給予正面答覆。

報導也提到，自從裴洛西訪台後，對此抱持強烈不滿的中國多日在台灣周邊海域實施實彈軍演，造成兩岸緊張情勢深溫；而美國則派出海軍軍艦通過台灣海峽，阻止中國試圖改變現況的舉動。

另外，美國通過《通膨削減法案》後，電動車補助金給付對象將限縮為美國產電動車、排除南韓產電動車，此舉恐導致南韓企業產生損害。對此，南韓政府將透過此次會談與美國討論如何降低損害。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►千元有找！「熱壓三明治鬆餅機＋5款烤盤」豪華大全配　輕鬆做出美味料理

ET快訊
司馬庫斯隔6年仍見「垃圾瀑布」！外籍YTR心痛：一切都沒改變
軒嵐諾雙眼牆「出現笑臉」！　雙颱效應環流越來越大
快訊／下班注意！　6縣市大雨特報
女生秒吞代表愛很深？　她2原因解答
8年級小情侶用IG限動詐騙　爽賺1000多萬
初選民調差0.00305落馬　吳音寧表哥脫黨登記參選

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

奪命碎石路上失速重摔！肯亞車神魂斷越野賽道　享年33歲

北韓又快餓死？金正恩一改強硬態度　派人對外求援：能捐米給百姓嗎

畫面曝光！天空狂降10公分巨大冰雹　1歲女童被砸中身亡29人受傷

俄烏戰爭糧價居高　最壞會再漲8.5%引發全球危機

卡車打滑灑1.5萬顆番茄　加州「血海」公路像在冰上行走

中共無人機飛近沖繩！台灣東部空域盤旋　自衛隊戰機升空應對

看大聯盟慾火難耐！他「500人面前」嗨掏棒　10秒激烈晃動片瘋傳

緊急送醫卻「下不了車」！救護車門卡住30分鐘　重傷患者枯等喪命

美國首例猴痘患者死亡　德州成年病例「嚴重免疫低下」不治

海邊挖蛤蜊狂吃！女12小時後全身癱瘓　「呼吸愈來愈慢」垂死送醫

鬼鬼徵友結婚阿緯包12萬　他幫開條件...一聽「好像同一人(?」

談李鴻淵被求死刑「自己擔」　媽無奈：執行後能領遺體？

眾人準備開工下秒急散開　快篩陽同事縮角落不敢動

朴真珠唱IU《牽起我的手》　好聽到太妍都驚訝

名車爽停電車車格看球賽　回頭慘被「8支三角錐包圍」

萌汪躺地板閉眼呼呼大睡　聽媽喊「吃飯飯」秒彈起

高捷蜜柑站長值勤啦！　每日工作項目：賣萌❤

敖犬公開《棒棒堂》分家關鍵！　小煜曾不爽王子「續約前變卦」

梁靜茹線上首開唱！吸2億觀看數　飆《勇氣》《知足》都是青春啊～

柯P狂問「要不要投黃珊珊」　王世堅：感性理性還在掙扎

奪命碎石路上失速重摔！肯亞車神魂斷越野賽道　享年33歲

北韓又快餓死？金正恩一改強硬態度　派人對外求援：能捐米給百姓嗎

畫面曝光！天空狂降10公分巨大冰雹　1歲女童被砸中身亡29人受傷

俄烏戰爭糧價居高　最壞會再漲8.5%引發全球危機

卡車打滑灑1.5萬顆番茄　加州「血海」公路像在冰上行走

中共無人機飛近沖繩！台灣東部空域盤旋　自衛隊戰機升空應對

看大聯盟慾火難耐！他「500人面前」嗨掏棒　10秒激烈晃動片瘋傳

緊急送醫卻「下不了車」！救護車門卡住30分鐘　重傷患者枯等喪命

美國首例猴痘患者死亡　德州成年病例「嚴重免疫低下」不治

海邊挖蛤蜊狂吃！女12小時後全身癱瘓　「呼吸愈來愈慢」垂死送醫

「黨主席不該由總統兼任」　呂秀蓮：兩手一抓國家大事都不管

凱特決定「自己帶小孩」成王室創舉！　搬進哈利「新婚屋」小到沒褓母房

30歲狂被催婚！她遭媽情勒「想到妳就流淚」...無奈：明明過很好

16架波音787真的買了！　他嗆「傳聞成事實」：舔美官員不覺羞愧？

翁章梁蔡易餘陪同！戴光宗登記參選太保市長　16年基層民意作後盾

廖健富虧楊晉豪：這麼猛喔！　交易到樂天馬上隨隊一軍

奪命碎石路上失速重摔！肯亞車神魂斷越野賽道　享年33歲

苗栗後龍紙廠火警「5天了還在悶燒」　2天後才能完全清除

北韓又快餓死？金正恩一改強硬態度　派人對外求援：能捐米給百姓嗎

趙詠華甜披頭紗定終身！　與小12歲男星簽「結婚證書」

女友倒垃圾穿太清涼！　他問「這是內衣？」被嗆

國際熱門新聞

即／日本首相宣布：重新開放無導遊團客入境

機長飛一半暴怒廣播：別再傳裸照

火化爐突然爆炸　法師送葬變陪葬

飯吃一半遭擄走　妹子淪柬埔寨豬仔

23歲全裸正妹墜4樓！　疑與人夫偷情被抓姦

軒嵐諾是2022最強風王！這2天影響最嚴重

軒嵐諾升級「猛烈颱風」！沖繩外島暴風創8月紀錄

路透：蔡英文警告強力反制後　對中無人機開槍

快訊／蘇聯末任領導人戈巴契夫逝世！　享耆壽91歲

大聯盟驚見女上男下！10秒活春宮球迷看傻

日本最新預測路徑曝！軒嵐諾「暴風創紀錄」

她自助遊柬埔寨慘淪豬仔！　當街遭中國人販擄走

白頭海鵰現身機場　乖乖排隊過安檢

被鱷魚撕下半隻手！動物專家「骨頭斷2截」

更多熱門

相關新聞

中共攻擊型無人機現蹤東部外海　國防部回應

中共攻擊型無人機現蹤東部外海　國防部回應

日本防衛省統合幕僚監部指出，中國一架偵察／攻擊無人機「TB-001」30日下午飛越宮古海峽，至台灣東部海域上空，不斷來回後再原路折返。對於共機動態，國防部表示，國軍運用針對共軍機、艦於台灣周邊海空域活動，均運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

被鱷魚撕下半隻手！動物專家「骨頭斷2截」

被鱷魚撕下半隻手！動物專家「骨頭斷2截」

暴風雨吹落3千根電線 少女誤觸高壓電死

暴風雨吹落3千根電線 少女誤觸高壓電死

南韓解除入境前PCR　台旅客免簽延長至10月

南韓解除入境前PCR　台旅客免簽延長至10月

南韓政府敗訴！須賠美私募基金2.1億美元

南韓政府敗訴！須賠美私募基金2.1億美元

關鍵字：

日韓要聞北美要聞美國蘇利文南韓日本夏威夷

讀者迴響

熱門新聞

花猴斷開16年尪「痛哭怨恨陷低潮」

台版《太陽的後裔》空軍女主播猝逝　享年31歲

廖老大賠1.4億喊告加盟主！王浩宇再開砲

快訊／32歲女星突發急病過世！4月前剛訂婚

411間加盟店陣亡！新北街頭撞見「廖老大飲料店2.0」

軒嵐諾大迴轉！各縣市暴風圈侵襲率曝

劉畊宏遭控賣糖水假燕窩…爆料網紅被封禁！

即／日本首相宣布：重新開放無導遊團客入境

軒嵐諾更近台！放颱風假機率出爐

26歲女偷做抽脂手術慘死　8劑強心針救不回

柬埔寨3台男遭槍殺　高大成：金邊警方幹的

機長飛一半暴怒廣播：別再傳裸照

火化爐突然爆炸　法師送葬變陪葬

女生秒吞精代表愛？許藍方2原因解答

飯吃一半遭擄走　妹子淪柬埔寨豬仔

更多

最夯影音

更多
鬼鬼徵友結婚阿緯包12萬　他幫開條件...一聽「好像同一人(?」

鬼鬼徵友結婚阿緯包12萬　他幫開條件...一聽「好像同一人(?」
談李鴻淵被求死刑「自己擔」　媽無奈：執行後能領遺體？

談李鴻淵被求死刑「自己擔」　媽無奈：執行後能領遺體？

眾人準備開工下秒急散開　快篩陽同事縮角落不敢動

眾人準備開工下秒急散開　快篩陽同事縮角落不敢動

朴真珠唱IU《牽起我的手》　好聽到太妍都驚訝

朴真珠唱IU《牽起我的手》　好聽到太妍都驚訝

名車爽停電車車格看球賽　回頭慘被「8支三角錐包圍」

名車爽停電車車格看球賽　回頭慘被「8支三角錐包圍」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面