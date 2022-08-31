台海緊張情勢升溫！美日韓代表將聚集夏威夷　談論台海、北韓議題

▲美國白宮國安顧問蘇利文。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

有鑑於北韓（朝鮮）頻繁試射導彈、準備進行第7次核試驗，加上中國在美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後多次實施台海包圍軍演，導致兩岸緊張情勢升溫，因此美日韓3國安保首長將於9月1日在美國夏威夷舉行會談，預計將討論北韓無核化、台海情勢、經貿合作等議題。

根據《韓聯社》，南韓國家安保室長金聖翰、美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）、日本國家安全保障局長秋葉剛男將預計於9月1日在夏威夷的美國印太司令部舉行會談，而前一天將另外舉行美韓、日韓、美日之間的雙邊會談，此次會談是尹錫悅今年5月就任南韓總統後的首次3國安保室長會談。

南韓總統辦公室表示，「在尹錫悅總統就任後的首次韓美日安保室長會談，將會針對北韓問題、韓美日合作、經濟安保、主要的地域與國際問題進行深度討論。」

報導指出，南韓將在此次會談中向美國、日本詳細說明尹錫悅針對北韓所談及的「大膽的構想」之背景與執行計畫，在此之際美日韓3國將互相分享、評價北韓情勢，針對如何遏阻北韓實施軍事挑釁、如何推動北韓無核化等議題上交換意見。

據悉，先前尹錫悅曾於光復節（8月15日）演說時提到「大膽的構想」，表示若北韓決定放棄核武，則南韓將會向北韓提供經濟、政治、軍事方面的協助，同時兩韓將協商縮減常規性武器；不過此項提案旋即遭到北韓朝鮮勞動黨副部長金與正痛批為「愚蠢的極致」，認為是將李明博政府時期的構想老調重彈。

不過，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）卻於22日表示，尹錫悅所提出的「大膽的構想」與美國的戰略高度相符，呼籲北韓給予正面答覆。

報導也提到，自從裴洛西訪台後，對此抱持強烈不滿的中國多日在台灣周邊海域實施實彈軍演，造成兩岸緊張情勢深溫；而美國則派出海軍軍艦通過台灣海峽，阻止中國試圖改變現況的舉動。

另外，美國通過《通膨削減法案》後，電動車補助金給付對象將限縮為美國產電動車、排除南韓產電動車，此舉恐導致南韓企業產生損害。對此，南韓政府將透過此次會談與美國討論如何降低損害。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》