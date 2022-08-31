▲2027年全球糧食價格可能會再上升8.5%。（圖／路透）

記者鄭文晴／綜合報導

俄烏戰爭持續，糧食價格仍居高不下，加劇了供應鏈中斷和氣候變化帶來的壓力。聯合國糧食暨農業組織（FAO）首席經濟學家海珊（Arif Husain）表示，在最壞的情況下，到2027年全球糧食價格可能會再上升8.5%，這起衝突相當於「在已經燃燒的火焰上澆更多油」。

根據CNBC報導，烏克蘭是小麥、玉米和葵花籽油等商品的主要生產國，儘管因為俄羅斯入侵，導致全球出口受到限制，這場糧食危機的驅動力是飆升的糧價，而非供應問題。

▲▼化肥緊缺問題若不解決，可能升級成糧食供應危機。（圖／路透）

海珊認為，在俄烏衝突升溫前，糧食價格就已經在持續上漲了，相當於「在已經燃燒的火焰上澆更多油」，若不解決化肥緊缺的問題，可能升級成糧食供應危機，占全球化肥出口約14%的俄羅斯限制出口後，價格上漲，反而抑制了作物產量。

根據FAO數據，7月份全球糧食價格比一年前高出13%，且價格可能會繼續上漲，在最壞的情況下，估計到2027年，全球糧食價格可能會再上漲8.5%，

FAO報告顯示，全球面臨嚴重糧食短缺的人數從2019年前的1.35億，增加到現在約3.45億，包括葉門在內的一些中東和北非國家，糧食短缺問題尤其嚴重。

除了供應鏈和化肥等因素，極端天氣也給全球糧食安全帶來了極大的衝擊，上周，歐盟委員會連續第二個月下調玉米產量預期，從6580萬噸下調至5930萬噸，幅度接近10%。 除了玉米產量外，歐盟大豆和葵花籽的產量預計也將分別減少15%和12%。

歐盟指出，歐洲正在經歷500年來最嚴重的乾旱，重創糧食收成。8月初西班牙的農業高管表示，持續的高溫熱浪可能使該國的橄欖油出口量顯著下降，危及全球近半產量。