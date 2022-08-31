動物園鱷魚狠咬「半隻手沒了」！他骨頭斷2截錯位　接回手術失敗

▲ 美國佛州一名野生動物專家被鱷魚咬斷半隻手。（圖／翻攝自臉書／Florida Gator Gardens）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國佛羅里達州一名野生動物專家從小和鱷魚相處，擁有豐富經驗，日前和動物園內的鱷魚互動時卻突然被狠狠咬住左手，骨頭當場斷成二截，雖經過長達9小時的手術嘗試接回，最後仍不得不截肢，失去手肘以下的半隻手。

「佛州鱷園」（Florida Gator Gardens）在臉書粉專發文說明，佛州維納斯市（Venus）野生動物園工作人員格拉齊亞尼（Greg Graziani）17日在與鱷魚的例行互動中被咬成重傷，左手幾乎被當場咬斷，X光可見他手肘和手腕之間的骨頭直接斷成二截，且完全錯位，僅剩一條肌腱相連。

現年53歲的格拉齊亞尼先是接受部分截肢手術，後來空運到其他醫院治療。外科醫生花費逾9小時將斷肢接回並製造新的血管，再用鋼板將斷掉的骨頭固定。

但園方27日再度發文表示，儘管嘗試接回，但他的手已經明顯無法復原，因此於26日晚間再度接受手術，左手手肘以下幾乎截肢，僅保留部分前臂，並強調和動物相處始終存在風險，格拉齊亞尼和伴侶也接受此事。

事實上，格拉齊亞尼7歲起就和鱷魚打交道，2013年也曾被咬傷，當時右臂險些截肢，花了18個月才完全康復，但他對爬行動物的熱情絲毫不減。17日攻擊他的鱷魚則沒有受傷，園方表示，這隻鱷魚「將繼續以動物園重要成員的角色留在我們身邊」。

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