快訊／馬來西亞97歲前首相馬哈迪　確診新冠入院

▲馬來西亞首相馬哈迪。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

中國報報導，馬來西亞97歲前首相馬哈迪（Mahathir Mohamad）31日上午確診新冠肺炎，被送入國家心臟中心。依據馬哈迪辦公室文告，在醫療團隊的建議下，馬哈迪會在國家心臟中心觀察數日。

KENYATAAN



YABhg Tun Dr Mahathir bin Mohamad disahkan positif Covid-19 pagi ini.



Dr Mahathir telah dimasukkan ke Institut Jantung Negara (IJN) untuk pemantauan buat beberapa hari seperti yang dinasihatkan oleh pasukan kesihatan.



PEJABAT DR MAHATHIR BIN MOHAMAD

31 Ogos 2022 pic.twitter.com/b2tgrpoaCQ — Dr Mahathir Mohamad (@chedetofficial) August 31, 2022

路透指出，馬哈迪已至少接種過3劑疫苗，最後一次施打日期為2021年11月。

馬哈迪從2021年底到今年初，短短1個月內3度住進國家心臟中心（IJN），還被送入冠心病監護病房（CCU）接受治療，團隊當時聲稱，馬哈迪的健康無礙。

依據先前紀錄，馬哈迪曾於2006年兩次心臟病發作，並分別在1989年與2007年間，在國家心臟中心接受心臟繞道手術。