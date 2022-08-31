CNN：超級颱風軒嵐諾「未來幾天繼續長胖」　菲律賓恐降暴雨

▲菲律賓大氣地球物理和天文服務管理局（PAGASA）預測軒嵐諾動向。（圖／翻攝pagasa）

記者吳美依／綜合報導

CNN報導，超級颱風軒嵐諾（Hinnamnor）若與熱帶性低氣壓加多（Gardo）合併，可能讓菲律賓呂宋島降下暴雨。菲律賓大氣地球物理和天文服務管理局（PAGASA）氣象預報員卡斯塔內達（Grace Castañeda）也表示，軒嵐諾的範圍可能在未來幾天持續擴大，但在進入菲律賓領土範圍後，仍不會對該國產生直接影響。

PAGASA於今（31）日觀測到，軒嵐諾位在呂宋島最北端的東北東1305公里處，仍處於菲律賓領土範圍之外，但風速已達時速195公里，最大瞬間風速更飆到時速240公里。

氣象專家奧迪納里奧（Raymond Ordinario）預測，軒嵐諾可能在8月31日晚間或9月1日上午進入菲律賓責任區（PAR）北部邊境，如果軒嵐諾和加多合併，「這將擴大超級颱風的雲量，可能還會增強西南季風」，導致呂宋島降下暴雨，但若軒嵐諾往呂宋島北端、日本南部移動，就不會發生這種事。

不過，奧迪納里奧認為，軒嵐諾不太可能登陸，而會在9月1-2日在呂宋島北部及東部帶來惡劣海象。而加多在30日下午變成熱帶低氣壓後，預期朝北方或北西北移動，不會登陸或者影響菲律賓。