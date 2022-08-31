　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

爸用堆高機特製盪鞦韆　8歲女兒晃一半「百公斤棧板空中掉落」砸死

▲▼工程師被要求學開堆高機。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲ 女童被掉落的棧板重壓身亡。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本群馬縣發生一起悲劇，一名父親操作堆高機將棧板抬高，讓女兒坐在皮帶上，掛在棧板上來回盪鞦韆，未料開心玩耍一半發生意外，重達破百公斤的棧板當場砸在年僅8歲的女童身上，導致女童不幸身亡。

根據《富士新聞網》，這起事件發生於群馬縣前橋市一家設備廠，死者是就讀小學3年級的8歲女童作山由奈。她42歲的父親28日在一片棧板上綁上皮帶，並操作堆高機將棧板抬升至3公尺高，再讓由奈坐在皮帶上來回搖晃，有如鞦韆一般，但棧板突然鬆動，整片砸在由奈身上。她的母親當天下午約5時撥打119，由奈隨即被送醫治療，但仍因傷重宣告不治。

砸中女童的木棧板外框為鐵製，長110公分，寬200公分，厚度有26公分，重量約100至150公斤。《富士新聞網》記者為確認3公尺有多高，親子前往千葉縣一家機械廠，使用堆高機將棧板抬升3公尺，約達記者身高的2倍，認為就算是成人，站在棧板下仍會心生恐懼。

事發時這對夫妻另外2個兒子也在附近玩耍，他們稱當時「聽到很大的聲音」。由奈的父親則供稱，這是第一次用堆高機讓女兒玩盪鞦韆，警方現正深入調查。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►千元有找！「熱壓三明治鬆餅機＋5款烤盤」豪華大全配　輕鬆做出美味料理

ET快訊
男友跟閨蜜「每晚約健身房」　她堅信：不會亂搞！一翻訊息慌了
快訊／台鐵電車線異常！萬榮-鳳林間路線中斷
女兒得胃癌！她陷自責「大腸癌竟復發」　8種癌恐情緒害的
男10樓墜落馬路亡　雙載母子目擊嚇傻
國防部最新「中共軍力報告書」　列解放軍有8種對台可能行動
快訊／南山人壽上半年淨值大減4279億　每股淨值剩6.05元
林志穎暴瘦自勉：繼續加油！　陳若儀「藍天晴空照」洩心境
基隆男失蹤數小時　家人衝工寮驚見他「成冰冷遺體」
軒嵐諾「像納莉」琉球打轉後撲台？氣象局解答了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

男教師教課硬邦邦！石鵰頂立40秒影片瘋傳　他氣炸報警：是錢包

韓美聯合師團「最大規模」火力演習　動員陸空部隊實施迫擊砲射擊

拿筆猛刺員警！男嫌慘被「一掌撂倒」瞬間KO　狼狽滾地畫面曝光

爸用堆高機特製盪鞦韆　8歲女兒晃一半「百公斤棧板空中掉落」砸死

為愛赴緬密會「貌美網婆」　他下機遭擄KK園區！虐打挨餓慘死異鄉

澳洲放寬防疫限制！確診者僅需隔離5天　搭國內班機免戴口罩

末日洪災近了？柬埔寨教主稱「我的農舍能逃一劫」　2萬人瘋狂湧入

床底拉出2屍3命！他回家驚見孕妻、幼子全死光　雙手被綁慘遭勒斃

4匪綁架白化症兒童「練藥材」　馬達加斯加人怒求私刑警開槍奪19命

奪命碎石路上失速重摔！肯亞車神魂斷越野賽道　享年33歲

鬼鬼徵友結婚阿緯包12萬　他幫開條件...一聽「好像同一人(?」

談李鴻淵被求死刑「自己擔」　媽無奈：執行後能領遺體？

眾人準備開工下秒急散開　快篩陽同事縮角落不敢動

朴真珠唱IU《牽起我的手》　好聽到太妍都驚訝

名車爽停電車車格看球賽　回頭慘被「8支三角錐包圍」

高捷蜜柑站長值勤啦！　每日工作項目：賣萌❤

萌汪躺地板閉眼呼呼大睡　聽媽喊「吃飯飯」秒彈起

敖犬公開《棒棒堂》分家關鍵！　小煜曾不爽王子「續約前變卦」

梁靜茹線上首開唱！吸2億觀看數　飆《勇氣》《知足》都是青春啊～

柯P狂問「要不要投黃珊珊」　王世堅：感性理性還在掙扎

男教師教課硬邦邦！石鵰頂立40秒影片瘋傳　他氣炸報警：是錢包

韓美聯合師團「最大規模」火力演習　動員陸空部隊實施迫擊砲射擊

拿筆猛刺員警！男嫌慘被「一掌撂倒」瞬間KO　狼狽滾地畫面曝光

爸用堆高機特製盪鞦韆　8歲女兒晃一半「百公斤棧板空中掉落」砸死

為愛赴緬密會「貌美網婆」　他下機遭擄KK園區！虐打挨餓慘死異鄉

澳洲放寬防疫限制！確診者僅需隔離5天　搭國內班機免戴口罩

末日洪災近了？柬埔寨教主稱「我的農舍能逃一劫」　2萬人瘋狂湧入

床底拉出2屍3命！他回家驚見孕妻、幼子全死光　雙手被綁慘遭勒斃

4匪綁架白化症兒童「練藥材」　馬達加斯加人怒求私刑警開槍奪19命

奪命碎石路上失速重摔！肯亞車神魂斷越野賽道　享年33歲

歡慶九三軍人節　「饗賓」五大品牌聯手推敬軍優惠

嘉義縣小葉種紅茶　將打入歐盟與穆斯林市場

桃園少婦廁所急產求助119　消防弟兄即刻救護

抗癌醫療新突破　嘉基首例細胞療法...4期實體癌患者治療新選擇

電車線異常！台鐵萬榮-鳳林間路線中斷　東部列車延誤

男網紅2個月激瘦10公斤！　曝曾胖到掉髮：猶如地獄

日月潭萬人泳渡系列活動周末兩天登場　南投縣公告交管措施

蔡英文明接見美國亞利桑納州長　將談「高科技產業」合作

汪上班每天去「辦公室尋寶」咬回來炫耀　媽笑：同事都很期待

iPhone 14未發布預購已開跑　舊換新最高折2萬元

女友倒垃圾穿太清涼！　他問「這是內衣？」被嗆

國際熱門新聞

機長飛一半暴怒廣播：別再傳裸照

即／日本首相宣布：重新開放無導遊團客入境

火化爐突然爆炸　法師送葬變陪葬

飯吃一半遭擄走　妹子淪柬埔寨豬仔

23歲全裸正妹墜4樓！　疑與人夫偷情被抓姦

軒嵐諾是2022最強風王！這2天影響最嚴重

軒嵐諾升級「猛烈颱風」！沖繩外島暴風創8月紀錄

路透：蔡英文警告強力反制後　對中無人機開槍

大聯盟驚見女上男下！10秒活春宮球迷看傻

快訊／蘇聯末任領導人戈巴契夫逝世！　享耆壽91歲

被鱷魚撕下半隻手！動物專家「骨頭斷2截」

日本最新預測路徑曝！軒嵐諾「暴風創紀錄」

她自助遊柬埔寨慘淪豬仔！　當街遭中國人販擄走

CNN：軒嵐諾未來幾天「繼續長胖」

更多熱門

相關新聞

北韓又快餓死？金正恩派人尋求外援米糧

北韓又快餓死？金正恩派人尋求外援米糧

北韓（朝鮮）從2020年全球開始爆發新冠疫情後，便實施嚴格的邊境封鎖，即便該年8月因暴雨、颱風導致境內出現洪災，其最高領導人金正恩仍在會議上強調，謝絕一切從外國湧入的救援物資，展現出「自力更生」態度。不過今年6月起，北韓卻透過駐外使館與民間人道機構，諮詢向北韓民眾提供糧食援助的可能性。

中共無人機飛近沖繩　自衛隊戰機升空應對

中共無人機飛近沖繩　自衛隊戰機升空應對

猛烈颱風軒嵐諾來襲　沖繩超市現搶購潮

猛烈颱風軒嵐諾來襲　沖繩超市現搶購潮

台海緊張情勢升溫！美日韓代表將聚集夏威夷

台海緊張情勢升溫！美日韓代表將聚集夏威夷

南韓解除入境前PCR　台旅客免簽延長至10月

南韓解除入境前PCR　台旅客免簽延長至10月

關鍵字：

日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

花猴斷開16年尪「痛哭怨恨陷低潮」

台版《太陽的後裔》空軍女主播猝逝　享年31歲

廖老大賠1.4億喊告加盟主！王浩宇再開砲

快訊／32歲女星突發急病過世！4月前剛訂婚

411間加盟店陣亡！新北街頭撞見「廖老大飲料店2.0」

機長飛一半暴怒廣播：別再傳裸照

劉畊宏遭控賣糖水假燕窩…爆料網紅被封禁！

軒嵐諾更近台！放颱風假機率出爐

26歲女偷做抽脂手術慘死　8劑強心針救不回

軒嵐諾大迴轉！各縣市暴風圈侵襲率曝

軒嵐諾侵台放假機會增　越晚雨越猛

即／日本首相宣布：重新開放無導遊團客入境

柬埔寨3台男遭槍殺　高大成：金邊警方幹的

火化爐突然爆炸　法師送葬變陪葬

9月這4星座到夏慕尼用餐送龍蝦

更多

最夯影音

更多
鬼鬼徵友結婚阿緯包12萬　他幫開條件...一聽「好像同一人(?」

鬼鬼徵友結婚阿緯包12萬　他幫開條件...一聽「好像同一人(?」
談李鴻淵被求死刑「自己擔」　媽無奈：執行後能領遺體？

談李鴻淵被求死刑「自己擔」　媽無奈：執行後能領遺體？

眾人準備開工下秒急散開　快篩陽同事縮角落不敢動

眾人準備開工下秒急散開　快篩陽同事縮角落不敢動

朴真珠唱IU《牽起我的手》　好聽到太妍都驚訝

朴真珠唱IU《牽起我的手》　好聽到太妍都驚訝

名車爽停電車車格看球賽　回頭慘被「8支三角錐包圍」

名車爽停電車車格看球賽　回頭慘被「8支三角錐包圍」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面