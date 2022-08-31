4匪綁架白化症兒童「練藥材」　馬達加斯加人怒求私刑警開槍奪19命

▲ 非洲南部有不少人認為，白化症患者身體能當做藥材治病。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭文晴／綜合報導

東非國家有一種「特別」的風俗，認為吃下用白化症患者肢體做成的藥，就能夠帶來好運。非洲馬達加斯加警方31日證實，當地民眾因白化症兒童綁架案感到憤怒，試圖闖進警局對嫌犯執行私刑，警方被迫對他們開槍，最終有19人死亡，21人受傷。

根據外媒報導，該事件共造成19人喪生，另外受傷的21人在東南部的伊孔戈（Ikongo）醫院接受治療。警方描述，30日逮捕4名涉及綁架白化症兒童的嫌疑人並將其拘留，但當地居民想要報復，要求將4人釋放到他們手中，約有500名持小刀的民眾「試圖強行闖入」警局，警方剛開始使用催淚瓦斯打算驅散人群，最後實在別無選擇才開槍制止。

警方表示，位於首都安塔那那利佛（Antananarivo）以南約350公里處的伊孔戈在今天已恢復平靜，但為「維持和平」已經增派警力，目前正在針對這起事件進行調查，並向死者家屬致哀。

白化症是一種遺傳性先天疾病，患者缺乏色素細胞所製造的黑色素，影響著全球數十萬人，特別是在非洲。非洲南部有不少人認為，白化症患者的身體能夠當做藥材，不但可以治病還能帶來好運，因此有數位白化症兒童慘遭巫師肢解、砍頭。