南韓總統官邸改建工程將完工　尹錫悅最快9月初搬家入住

▲尹錫悅決定將外長公館整修為總統官邸，圖為位於首爾市龍山區漢南洞的公館村入口。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅自從今年5月就任至今，皆每天從位於首爾市瑞草區的私宅往返首爾市龍山區的總統辦公室，平日上下班須由特定維安人員管制現場交通，車程約為10分鐘；不過如今，總統官邸的改建工程已接近完工階段，預計最快9月初尹錫悅便可以帶著妻子金建希一同入住。

尹錫悅競選總統時主張將總統辦公室遷出青瓦台，當選後至就任前便著手履行政見，除了將總統辦公室從青瓦台遷移至位於首爾市龍山區的原外交部新大樓，他還決定將原本作為外交部長官邸的建築物改建為總統官邸，不過改建工作需要耗費一些時間，於是這段時間他必須每天花10分鐘從私宅驅車渡過漢江，往返位於漢江北岸的龍山區總統辦公室。

根據《韓聯社》，南韓執政黨消息人士今（31）日指出，尹錫悅最快將於9月4日完成搬進龍山區漢南洞總統官邸（原外交部長官邸）的入住程序，原本先前尹錫悅計畫於9月1日入住，不過因為改建工程的準備作業等，才決定放寬入住時限。

不過也有部份消息指出，尹錫悅入住總統官邸的時間表將視況而定，最慢恐怕得推延至9月中旬前後。

位於首爾市龍山區漢南洞的總統官邸，將會設置用來應付國家危急狀況的簡易危機管控中心（地下防空洞）、會議室、附屬室、警護處辦公室等，目前南韓總統辦公室正在一一檢測上述設施能否正常運作；至於家具等其他物品，大部分皆已完成採購程序。

一旦尹錫悅入住總統官邸，通勤車程可望從10分鐘縮減至5分鐘，且可以不用渡過漢江，對交通產生影響將會更小。

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