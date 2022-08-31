房東偷養小鬼！她裸睡酥胸私處被摸光　一看監視器嚇得連夜搬走

▲一名女房客疑遭房東養的「小鬼」非禮，沒想到調閱監視器畫面後才發現是房東所為。非新聞當事人。（示意圖／CFP，下同）

記者葉睿涵／綜合報導

新加坡一名女房客去年搬入新的分租套房後，就經常在夜間裸睡時，被不知名的「黑影」非禮。由於房東夫婦經常會到泰國拜拜，因此女子一開始懷疑，深夜闖入房中的可能是房東養的「小鬼」，沒想到她安裝監視器後，才發現這些噁心行徑居然是男房東所為，氣得她失控大哭連夜搬走。

綜合外媒報導，受害女房客指出，她在去年5月下旬與男友搬入新的租屋處，與房東夫婦和幾名房客一同住在一間公寓裡。6月5日，男房東突然熱情提議要為2人辦一個「暖房派對」，隨後便準備了食物、紅酒和啤酒，還邀來其他房客與親戚一同聚餐。

女子幾杯黃湯下肚後不勝酒力，於是她洗完澡後便徑自回房，像平時一樣蓋上被子裸睡。不料，女子睡到一半時，突然感覺到有人在和她接吻，還不時以手觸摸她的胸部和私處，嚇得她趕緊睜開雙眼，卻只看見一個模糊的「黑影」一閃而過，無法看清對方的臉。

女房客表示，「我原本也以為那是我的男友想和我親密，但男友一向以來沒有那麼粗暴，而且男友是個光頭，而『黑影』卻有頭髮，所以我很確定摸我的人不是男友。」女子的男友在「黑影」離開了10分鐘後，才洗完澡回房，但由於家中只有男友與男房東2個男人，因此他們無法確認「黑影」是誰。

再者，由於房東夫婦經常會到泰國拜拜，家中甚至還有一個倉庫被上了鎖，女子與男友擔心，這可能是房東養的「小鬼」所為，因此他們決定瞞著房東偷偷安裝監視器自我保護。去年8月14日，男房東再次在家中舉行聚餐，並同樣準備了多種酒品，導致女子再次在房中醉倒。

凌晨12點56分，女房客在床上趴睡時，突然發現有一隻手在摸她的胸部，甚至還將她翻過身撩弄她的頭髮，讓她瞬間驚醒。女子起床後一看，原來一直非禮她的居然是男房東，但她卻害怕得不知所措，甚至忘了阻止房東離開。男友回房得知後，2人調閱監視器畫面，取得證據後連夜搬家，並報警將房東控上庭。