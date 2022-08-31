軒嵐諾是2022最強風王！這2天影響最嚴重　各國最新預測路徑曝

▲軒嵐諾路徑預測。（圖／翻攝自美國聯合颱風警報中心官網）

記者葉睿涵／編譯

被稱為2022年最強風王的「軒嵐諾」（Hinnamnor），目前正在太平洋西北地區肆虐，並朝日本與附近島嶼直撲而來。從氣象衛星拍攝的畫面可見，軒嵐諾目前已開始出現外流現象，威力十分兇猛，而多數的預測都顯示，它將為日本帶來極大的破壞。

據《華盛頓郵報》報導，美國聯合颱風警報中心指出，目前位於日本九州島東南偏南約645公里處的軒嵐諾，正以每小時30公里的速度持續向西移動，而其最大持續風力在美東時間30日下午達到了每小時160公里，因此該中心決定將其列為罕見超級強颱。

CATEGORY 5 Super Typhoon #Hinnamnor on radar this evening in the Pacific east of Okinawa, Japan. It's the strongest storm on Earth so far this year... @WINKNews pic.twitter.com/1TzQyyAZ9i — Matt Devitt (@MattDevittWINK) August 31, 2022

日本氣象衛星「向日葵8號」30日拍到軒嵐諾緩慢向西移動的恐怖畫面，顯示軒嵐諾的暴風半徑更小、更對稱，讓軒嵐諾的威力更兇猛。從衛星照片也可見，軒嵐諾的「颱母」卷雲，已從颱風中心向外流出，這代表著颱風已出現高層外流（outflow）現象。

美國軍方《星條旗報》估計，軒嵐諾的颱風眼預計將於當地31日晚上7點，經過美國駐紮在沖繩的空軍基地「嘉手納」（Kadena）以南150公里處，降雨量可達127至152毫米，風俗可達每小時111公里。也有預測指出，目前軒嵐諾的風速已達到每小時241公里，陣風每小時296公里。

Super Tifón #Hinnamnor categoría 5 en aguas del Pacífico con rumbo a #Japón.

-Vientos 241 km/h

-Ráfagas 296 km/h.

Se ordena la evacuación en varias islas del Sur de Japón. pic.twitter.com/ps6wvoOStN — Alerta Cambio Climático (@AlertaCambio) August 31, 2022

《華盛頓郵報》指出，在北部高壓的影響下，軒嵐諾將朝日本沖繩直撲而去，其中宮古島和石垣島將在9月2日和3日面臨最大風險，並造成嚴重影響。美國GFS模型也指出，軒嵐諾將在下週襲擊剛被災難性洪災侵襲的南韓，但歐洲的模型卻更傾向於軒嵐諾將直接橫穿日本南部，並帶來暴雨，因此日本多個島嶼目前已發出疏散令。

報導稱，從目前的局勢來看，軒嵐諾的強度仍會持續維持1天左右，才有可能逐漸減弱，但當局預計，即使在5天後，軒嵐諾仍有維持在3級風暴的風力，因此它無疑2022年的最強「風王」，無論在哪裡登陸都會引發巨大問題。