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戈巴契夫逝世！全球政壇領袖哀悼　致敬他「實現和平的偉大領袖」

記者吳美依／編譯

蘇聯最後一位領導人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）於當地時間30日（台灣時間31日凌晨）因病逝世，享耆壽91歲。《路透社》整理出全球領袖與政治人物的致哀內容，各界紛紛讚揚，他是一名實現和平的偉大領袖。

▲▼蘇聯最後一任領導人、唯一一任總統戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）逝世。（圖／達志影像／美聯社）

▲蘇聯最後一任領導人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）逝世。（圖／達志影像／美聯社）

俄羅斯總統普丁
普丁透過發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表達「最深刻的哀悼」，明天將向戈巴契夫的親友寄送弔唁信。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）
「我得知戈巴契夫的逝世後深感哀傷，他是改變歷史進程、獨一無二的政治家。為了和平結束冷戰，他所付出的貢獻超乎任何人。世界失去了一位傑出的全球領袖、堅定的多邊主義者，以及孜孜不倦的和平倡議者。」

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）
「戈巴契夫是一位備受信任及尊重的領袖，他在結束冷戰、推倒鐵幕方面扮演關鍵角色，而這為自由歐洲開闢道路…我們不會忘記這份影響力。」

雷金基金會與研究所
 「雷根基金會與研究所哀悼前蘇聯領袖戈巴契夫，他曾是雷根的政治對手，後來卻成了朋友。我們的心及祈願，與戈巴契夫家屬及俄羅斯人民同在。」

▲▼蘇聯最後一任領導人、唯一一任總統戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）逝世。（圖／達志影像／美聯社）

▲戈巴契夫被視為改革領袖。（圖／達志影像／美聯社）

前美國國務卿貝克（James Addison Baker III）
 「歷史將會銘記，戈巴契夫是帶領偉大國家走向民主的巨人，他決定不使用武力維持帝國統一，在冷戰和平結束方面扮演關鍵角色。自由世界會非常想念他。」

前美國務卿萊斯（Condoleezza Rice）
「聽到戈巴契夫逝世的消息讓我很難過，他是一個試圖為人民帶來更好生活的人，他的生命是非常重要的，因為若沒有他或他的勇氣，冷戰不可能和平結束。」

英國首相強生（Boris Johnson）
「我一直欽佩他讓冷戰和平結束時表現出來的勇氣及正直…在這個普丁侵略烏克蘭的時代，他對開放蘇聯社會的不懈承諾，仍是我們所有人的楷模。」

前加拿大總理穆爾羅尼（Brian Mulroney）
「他是一個好朋友，儘管這看起來可能讓人驚訝…他是一個很好相處的人，對國家的未來也有偉大願景，與現在的情況剛好相反。歷史將會銘記他是一名偉大的改革領袖。」

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