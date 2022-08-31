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23歲全裸正妹4樓墜落影片曝！　疑與人夫偷情被正宮抓姦

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯阿穆爾州首府布拉戈維申斯克（Blagoveshchensk）日前發生一起墜樓事件，一名全裸的23歲女子被指與人夫偷情被正宮抓包，深夜從一戶4樓公寓墜下，當場失去意識。

▲▼23歲全裸正妹4樓墜落。（圖／翻攝推特）

▲網友瘋傳女子與人夫偷情被發現，才導致墜樓。（圖／翻攝推特）

綜合俄羅斯網媒報導，事件應是在26日晚間至27日凌晨發生，一名在街上行走的男子注意到一棟公寓4樓的爭吵聲，隨後拍下了一段嚇人的畫面。一名全裸的年輕女子在公寓窗戶旁，接著從窗戶跳下，膝蓋和頭部猛力撞擊地面，當場失去意識。

警方獲報後前往現場，醫護人員也趕到將女子緊急送往醫院，所幸她最終活了下來，目前情況正在調查中。部分媒體指稱，女子疑似是一名脫衣舞孃。

影片曝光後引起俄羅斯網友討論，其中有人推測女子是和人夫在家中纏綿時被正宮抓姦在床，之後便發生墜樓事件，不過這項臆測並沒有被證實。

還有許多網友憤怒指出，拍攝者有時間拍影片，看到女子墜樓後仍冷靜保持距離拍攝，這種行為相當冷血，「又是一個拍攝者不救？你有做什麼嗎」、「為什麼可以冷冷地看著一切發生。」 

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