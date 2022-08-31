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勾惡回擊烏鴉！多段錄音證明曝光　再爆拍假片、收百萬酬勞操作

記者崔子柔／綜合報導

YouTube頻道「勾起你心中的惡」（以下稱勾惡）昨（30）日發布影片指出，YouTuber烏鴉對他進行連續一週謾罵，才讓他決定公開錄音內容，證明自己的清白，也爆出烏鴉多次找他拍假內容。

勾惡在影片中提到，他還沒和烏鴉鬧翻時，就發現烏鴉常常說一套做一套，才決定錄下和他的通話內容，現在對於烏鴉對他謾罵、編造故事讓他實在忍無可忍，才決定公開。

勾惡PO出的錄音內容中，包括烏鴉說到瘋男、蛋塔、館長、鳳梨叔叔等人的負面評論，甚至想引導勾惡拍假片，「一方面塑造勾惡很有價值，另一方面也能拉抬烏鴉，讓大家覺得烏鴉人脈關係很廣」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自IG、YouTube）

▲勾惡公開多段錄音。（圖／翻攝自YouTube）

錄音內容也提到生鮮直播主吵架事件，烏鴉指出若勾惡選邊站幫其中一方說話，能獲得一百萬元酬勞，而烏鴉收了錢之後，「能夠安排水軍、Dcard、PTT，操控大量的人，做很多小影片，甚至是偽文章開始攻擊對方」。

勾惡提到，烏鴉開始攻擊他的主因，是他發文澄清自己沒有做過生鮮直播，沒有收過任何人的錢，但文章曝光後，烏鴉卻說他切割，「這根本牛頭不對馬嘴啊，你對外到底用勾惡的名義做了什麼啊」，最後才發現烏鴉冒用他的名義去圍蘭小明。

▲▼ 。（圖／翻攝自IG、YouTube）▲▼ 。（圖／翻攝自IG、YouTube）

▲勾惡限時動態。（圖／翻攝自IG）

烏鴉則在IG限時動態回應指出，「到底哪個朋友會錄音你，說在地檢署當過檢察官結果是替代役，跟你說他是做建商的然後被踢爆是教跳舞的，到底怎樣的人被踢爆應徵剪輯師就等於害他，就是騙子嘛」，「你在幫蘭小明、幫拼鮮要燒丟丟妹的時候，我就故意跟你說有錢拿，等你爆料才能確定你在幫那群詐欺犯阿，你懂我意思嗎」。

▼烏鴉回應。（圖／翻攝自IG）

▲▼ 。（圖／翻攝自IG、YouTube）

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