快訊／蘇聯末任領導人戈巴契夫逝世！　終結冷戰推手享耆壽91歲

▲戈巴契夫與美國和解終結冷戰，成為蘇聯末代領導人。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

蘇聯最後一代領導人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）今（31日）逝世，享耆壽91歲。

俄羅斯官方媒體塔斯社（TASS）於當地時間30日（台灣時間31日凌晨）報導，1931年3月2日出生的戈巴契夫，因為長期飽受疾病所苦，當晚在醫院逝世。

戈巴契夫在蘇聯領導人任內，主導蘇聯與美國終結冷戰，與美方達成削減戰略武器協議，重新和西方列強建立起合作關係，對於20世紀末時代重大變遷起到關鍵作用。不過戈巴契夫的和解作為並未能阻止蘇聯解體，他因此成為末代領導人。

蘇聯最終於1991年12月25日宣告解體，戈巴契夫請辭下台，葉爾欽（Boris Yeltsin）成為俄羅斯首任總統。

戈巴契夫於1952年加入蘇聯共產黨，1971年成為共產黨中央委員會委員，1985年因契爾年科（Konstantin Chernenko）逝世，他接任共產黨中央委員會總書記。

戈巴契夫上任後致力推動開明政策，允許人們對政治和社會問題展開更多討論，並且進行政治和經濟的改革。他在1990年3月成為蘇聯第一任總統也是最後一任總統，同年他因對終結冷戰的努力獲得了諾貝爾和平獎，隔年請辭下台。