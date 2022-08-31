打擊白俄非法移民！　立陶宛在邊界築550公里帶刺圍牆

▲立陶宛在與白俄羅斯接壤的邊境修築一道帶刺鐵絲網組成的屏障。（圖／翻攝自Linas Kojala推特）

記者鄭文晴／綜合報導

立陶宛（Lithuania）29日表示，已經在與白俄羅斯邊境修築一道高4公尺的圍牆，由帶刺鐵絲網組成的屏障約550公里，以打擊西方國家指責明斯克所策劃的非法移民。

根據外媒報導，今年歐盟聯盟（EU）立陶宛的非法移民激增，約有4200名移民主要來自中東和非洲，從鄰國白俄羅斯越過邊境。西方國家指控，白俄總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）政府操縱其盟友俄羅斯的移民流動，作為「混合」戰爭的一部分，明斯克否認了這一點。

立陶宛總理席莫尼特（Ingrida Simonyte）宣布，相關的專案計畫已經完成，「技術上不可能」在整個跨越湖泊、河流和沼澤的邊境地區豎立屏障。立陶宛實施嚴厲的移民政策，以致白俄指控其進行非法阻撓。

席莫尼特表示，她將繼續實施此政策，並研究在不實施緊急狀態的情況下合法維持政策的可能性，「這將是國際法方面的挑戰」，而立陶宛還有很多工作要做。

立陶宛27日邊防警衛拒絕125名移民入境，這是今年年初以來的最高數量。去年冬天，以中東移民為主的大量聚集引發了歐盟東部成員國波蘭和白俄羅斯之間的緊張對峙。波蘭後來在與白俄羅斯的邊界上建造了一堵鋼牆以阻止移民，並稱魯卡申柯政權正在「破壞」該地區的穩定。