在柬埔寨飯吃一半「竟遭當眾擄走」　華裔妹子自助旅行淪豬仔

▲柬埔寨西港成為詐騙集團聚集處。圖為2017年74名涉嫌網絡詐騙而被遣送的中國公民。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

柬埔寨頻傳人口販運事件，馬來西亞華裔邱小姐7月底獨自前往當地自助旅行，8月7日在飯館用餐到一半，竟遭中國籍人蛇當眾擄走，輾轉賣到詐騙集團。幸好，她積極向外求援，目前已經獲救，正在等待警方安排回國。

《中國報》報導，邱小姐被擄時嚇得放聲呼救，卻沒有任何人搭理，她被帶進一棟民宅，在槍枝脅迫下交出手機與錢財，接著以8-12萬令吉（約新台幣54-81萬元）的人頭費，賣給柬埔寨詐騙集團。

馬來西亞華人公會（MCA）委員李翰霖15日接獲求助，21日聯絡上柬埔寨副首相兼內政部長蘇慶，才讓邱小姐於23日火速獲救。他表示，還有另外5位馬籍男子也在24日獲救，他們年齡介於20-30歲，7月抵達柬埔寨，原以為要在賭場工作，卻被騙去從事詐騙。

李翰霖30日召開記者會表示，受害者一直被灌輸「報警也沒用」、「警察也被收買了」等資訊，也擔心若不聽話又遭到一再轉賣，因此許多人不敢貿然求救，但事實並非如此。根據他接獲的投訴以及全球反詐騙組織提供名單，8月15日至今，包括邱小姐及5男已救出22位大馬公民，但仍有49人等待救援。

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