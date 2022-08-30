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遊樂設施疑失速！6歲男童搭最愛「旋轉恰恰」噴飛車外　撞頭慘死

▲▼澳洲一名6歲男童被甩出遊樂設施慘死，遊樂園老闆與工程師卻拒絕提供任何法庭證據。（圖／翻攝自遊樂園Facebook頁面、推特）

▲澳洲一名6歲男童被甩出遊樂設施慘死，遊樂園老闆與工程師卻拒絕提供任何法庭證據。（圖／翻攝自事發遊樂園Facebook頁面）

記者張寧倢／綜合外電報導

澳洲墨爾本一名6歲男童尤金（Eugene Mahauariki）5年前來到巡迴遊樂園的嘉年華，和朋友一起玩他最愛的「旋轉恰恰車」設施，沒想到，尤金卻從座椅上被甩了出來，儘管他一度死命抓著握桿不放，但旋轉速度疑似過快，最後他仍遭噴飛，頭部重擊慘死。如今，遊樂園老闆拒絕在男童的死亡調查中提供證據。

▲▼澳洲一名6歲男童被甩出遊樂設施慘死，遊樂園老闆與工程師卻拒絕提供任何法庭證據。（圖／翻攝自遊樂園Facebook頁面、推特）

▲尤金身高比朋友更高一些，因此被安排在適合成人的座位，不料卻因此慘死。（圖／翻攝自推特）

根據澳洲ABC等報導，這起死亡意外發生於2017年4月，年僅6歲的尤金身高已有132公分，在同齡學童中算是偏高，被允許在沒有大人陪同的情況下搭乘遊樂設施，但仍然需要和年紀更大的哥哥姐姐們一起乘坐。當時尤金卻和同樣是6歲、身高比他更矮的朋友一起排隊，兩人搭上了尤金最喜歡的「旋轉恰恰車」（Cha Cha ride）設施。

因為尤金比朋友來得高，他被工作人員安排在外側座位，而外側通常是給成人或較大的青少年坐的，設施啟動後2名6歲兒童因為身體無法抵抗離心力而擠在一起，最終坐在外側的尤金掉出車外，雖然他一度死命抓著欄杆，仍然不敵旋轉力道慘被噴飛，頭部撞上設施後，癱倒在地。有部分目擊者認為，當時恰恰車運行速度比平常轉得更快。

▲▼澳洲一名6歲男童被甩出遊樂設施慘死，遊樂園老闆與工程師卻拒絕提供任何法庭證據。（圖／翻攝自遊樂園Facebook頁面、推特）

▲目前調查尤金死亡事件的法院程序仍在進行中，但遊樂園運營者拒絕提供證據。（圖／翻攝自推特）

運營這個小型巡迴遊樂園「Rye Easter Carnival」的是威廷斯洛娛樂公司（Wittingslow Amusements），而尤金的父母都是旗下員工，當時也正在遊樂園忙著其他工作，聽到聲音後趕緊才跑到恰恰車設施。令人遺憾的是，尤金送醫治療後並無好轉，生命維持系統在2017年4月21日關閉，被宣告死亡。

協助驗屍官調查死亡案件的律師艾爾雅德（Rachel Ellyard）表示，目前證據還無法斷定兇手是誰，希望她能查出當時操作遊樂設施的人員，以及公司是否有確實進行員工培訓。然而，娛樂公司的老闆麥可．威廷斯洛（Michael Wittingslow）與事發5個月前曾檢修設施的工程師門羅（Hamish Munro），儘管被列為目擊者或證人，擁有免於自證其罪的保護，但兩人仍堅持拒絕向法院提供證據。

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