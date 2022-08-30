日本最新預測路徑曝！軒嵐諾威力達「非常強烈颱風」　暴風創紀錄

▲ 日本氣象廳30日下午3時發布的軒嵐諾預估路徑。（圖／日本氣象廳）

記者陳宛貞／綜合外電報導

今年第11號颱風軒嵐諾威力逐漸增強，已達日本「非常強烈颱風」定義，29日接近小笠原群島父島時觀測到的瞬間最大風速刷新當地8月最高紀錄。日本氣象廳最新路徑預測圖顯示，軒嵐諾將在日本南部海面持續西進，1日下午急轉彎北上，受到暴風影響，沖繩恐怕發生民宅倒塌災情。

日本氣象協會指出，軒嵐諾30日凌晨增強為「非常強烈颱風」。《每日新聞》報導，軒嵐諾截至30日中午位於日本南方海面上，以每小時約35公里的速度向西移動，中心氣壓950百帕，近中心最大風速為每秒45公尺，最大瞬間風速為每秒65公尺。

軒嵐諾路徑變數大，台灣中央氣象局預估，颱風影響台灣的時間點落在31日晚間到9月3日，但在東部海面會急轉彎北上。日本氣象廳30日下午3時發布的最新路徑預測圖也顯示，軒嵐諾截至1日下午將持續向西南方移動，接著就會急轉彎，一路北上。

軒嵐諾已經開始對日本帶來影響，小笠原群島中的父島29日晚間觀測到每秒48.4公尺的最大瞬間風速，刷新當地8月最高紀錄，不過目前已逐漸遠離。

日本氣象廳預測，沖繩地區將於31日起出現大風，呼籲民眾待在堅固的建築內並遠離窗戶，沖繩和鹿兒島縣奄美地區海浪將分別達到9公尺及6公尺。截至1日上午6時的24小時內，沖繩降雨量預估將達到200至300毫米。

根據日本Weather Map，目前沖繩附近海域海面水溫高達30度以上，預料軒嵐諾通過海面時將進一步增強，3日中心氣壓將降至925百帕，可能成為今年最強颱，且在沖繩附近轉向北上的時間點後延，沖繩暴雨恐怕持續很長一段時間。

根據《琉球新報》，沖繩氣象台30日召開記者會指出，軒嵐諾將在31日至3日間接近沖繩地區，31日在大東島地區帶來暴風和大雨，最大風速可能達到每秒50公尺，恐怕造成民宅倒塌，呼籲居民盡早避難。

日本氣象預報士森朗則指出，今年颱風生成數較少，且大多沒有增強，而軒嵐諾相對較強，加上秋雨鋒面影響，離颱風較遠的地區也可能降下大雨，不僅沖繩要嚴加警戒，其他地區民眾也應事先做好應對颱風和大雨的準備。

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