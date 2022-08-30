影／前男友遭拒竟「破門硬闖」　爸爸護女心切！掏槍殺了那男人

記者張寧倢／編譯

美國俄亥俄州一名22歲男子上月跑到前女友家按門鈴，屋內的女方家屬要求他離開，但男子不死心，不斷用力撞門。不料，前女友的爸爸在他即將硬闖進門的同時，直接朝人連開3槍，他立刻轉身逃走，背後還冒出白煙，但拖著中彈的身軀走沒幾步就倒地不起，最終身亡。

▲俄亥俄州22歲男子試圖硬闖前女友家，反遭女方爸爸連開3槍射殺，背後中彈冒白煙。（圖／翻攝自YouTube）

《紐約郵報》報導，網路社交媒體上流傳一段門鈴系統的監視錄影畫面，一名年輕男子被拒於門外，試圖撞門硬闖，裡頭的男屋主先是警告「我有槍」，隨後就連開3槍，頓時槍響與尖叫聲四起，男子逃出門廊時背後冒出白煙，走沒幾步就痛苦倒地。

報導稱，死者是屋主女兒的22歲前男友瑞爾（James Rayl），他7月31日來到俄亥俄州西德尼市（Sidney）想找前女友不成，反遭槍殺，急救人員宣布他當場死亡。當地媒體引述檢警聲明稱，當局驗屍後發現瑞爾肩上有2處槍傷，背後的1處槍傷則是關鍵的致命傷。

▲瑞爾發現對方開槍後隨即逃跑，但走沒幾步路就倒地不起。（圖／翻攝自YouTube）

媒體取得的911報案錄音檔中，一名女子聲稱入侵者是她的前男友，並告訴父親達克洛（Mitch Duckro）對方試圖破門而入，「爸爸，他是想殺了我嗎？」而在達克洛開槍後，也能聽到女子說，「爸爸，你沒有別的可做，你救了我一命。」

8月稍早，俄亥俄州謝爾比縣的一個大陪審團以8比1的投票結果，反對將達克洛依謀殺指控起訴，理由是俄亥俄州有「堅守陣地」的法律規定（Stand Your Ground Law），只要人們合理地認為有必要防禦某些威脅時，就能採取致命武力自保，而無須先考慮採取安全撤退的手段。

瑞爾的家人對此裁決感到憤怒，並在臉書創設頁面要求「伸張正義」。瑞爾的妹妹柯柏特（Jessica Colbert）在最近一篇貼文中寫道，「達克洛從他背後開槍打死了他」、「我希望你的往後日子比任何時候都來得更悲慘。你和你的女兒都一樣令人作嘔，而不配被稱為人類。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》