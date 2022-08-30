德國擬推動「大麻合法化」！總理蕭茲透露：已進入立法程序

▲德國總理蕭茲訪問馬德堡大學。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

德國人向來以嚴謹且保守的態度著稱，不過在繼美國、加拿大等國宣布推動大麻合法化之後，約5%人口吸食大麻的德國也將考慮推動大麻合法化。德國新任總理蕭茲（Olaf Scholz）近日在馬德堡發表一項大膽的聲明，表示德國將很快實現大麻合法化；不過他也坦承，他從未吸食過大麻。

根據《德國聯邦內閣報》（Bundesregierung），蕭茲近日在馬德堡接見150名公民，舉行了第2次總理對話，公民們被允許向聯邦總理蕭茲提出問題，涉及議題包括俄烏戰爭、通貨膨脹、大麻合法化與確保天然氣供應等。

其中，一名來自馬德堡的20歲青年穆勒（Karsten-William Müller）向蕭茲詢問，想得知德國推動大麻合法化的時間點，期盼能從蕭茲聽到較明確的答案；對此蕭茲坦言，目前「推動大麻合法化」已進入相關的立法階段，他補充道，「我欣然承認，不得不讓自己相信這是正確的選項。」

蕭茲解釋，「首先，因為我從來沒有抽菸吸食大麻的習慣，當然我會認為勢必將存在藥物濫用等問題，會對人類的健康產生嚴重後果，但我們最後得出的結論是，時代正在改變，這就是為何我們要這樣做（推動大麻合法化）。我們的計畫是，將讓它（推動大麻合法化）很快發生。」

蕭茲在與青年的對談中並未明確指示成功推動大麻合法化的時間，不過德國媒體預測最快將在今年底實現。

據悉，德國總人口約8000萬，其中5%的人口、約400多萬名成年人有吸食大麻的習慣。贊成推動大麻合法化的支持者認為，政府無論以何種手段都無法完全斷絕人民吸食大麻，倒不如開放合法化，政府不僅可以透過控管來增加稅收，同時也可以禁止未成年的青少年接觸。

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