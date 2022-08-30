　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯市府挨批「丟臉之都」　蔣辦揭5大缺失：黃珊珊繼承錯誤施政？

▲▼黃珊珊宣布參選台北市長記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲無黨籍台北市長參選人黃珊珊。（資料照／記者周宸亘攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對黃珊珊稱找得不投蔣萬安的理由，蔣萬安競選辦公室副發言人蕭羽耘今（30）日盤點柯文哲市府市政五大亂政反擊，並質問黃珊珊，難道延續柯文哲的缺失，就是市民選擇黃珊珊的理由？

蕭羽耘表示，舉凡北市接連爆發特權疫苗醜聞、28億元防疫用品預算刪光、「黃珊珊好姊妹」勞動局長陳信瑜涉嫌貪污及違反行政中立、黃珊珊跟柯文哲的交通政見互相打臉，及城博會「鬧菜英文笑話」，黃珊珊認為這些柯文哲市政缺失需不需要改？難道延續柯文哲的缺失，就是市民選擇黃珊珊的理由？

蕭羽耘說，黃珊珊過去面對外界的指教，常常自滿稱「台北市這個也做了、那個也做了」但其實不盡然，從柯市府執政五缺失來看，第一、當全國疫情嚴峻疫苗難求之際，台北市先後傳出「特權打疫苗爭議」，包含好心肝、禾馨診所接連違規，黃珊珊認為這是不是柯市府的錯誤？

其次，蕭羽耘說，柯市府去年刪除28億防疫預算，除不顧國民黨台北市議員游淑慧等人建言，可將經費用來購買防疫物資外，柯文哲甚至為此批評藍營「選舉作秀」，直至今年4、5月全台疫情大爆發、全台陷入快篩缺貨但預算已刪減，柯市府才坦承錯估情勢。

不僅如此，柯市府還多次違反行政中立。蕭羽耘批評，第三、黃珊珊「好姊妹」勞動局長陳信瑜，因不實核銷特別費，涉嫌觸犯「貪污治罪條例」遭到搜索調查，諭令20萬交保，但陳運用行政資源幫黃拉票，還脫口「如果黃珊珊當選我就還在」的話語威脅利誘廠商，請問黃珊珊真的力挺陳信瑜的觸法行為嗎？

第四，台北市政府斥資近8千萬元舉辦「台北城市博覽會」，英文版的網頁內容被發現錯誤百出，許多中式翻譯法讓市民哭笑不得，市府使用台北市民的納稅錢，卻讓首都淪「丟臉之都」。

第五，黃珊珊針對內湖交通問題，提出了捷運民生汐止線；試問，柯文哲有沒有公開說民生汐止線是沒有用的盲腸，進而不斷拖延？這算不算黃珊珊公然打臉柯文哲？再者，黃珊珊還提遷移松山機場有助舒緩內湖交通，請問柯團隊2015年初就主張遷移松機，為何都2022年了，松機依舊不動如山？這算不算柯文哲行政能力太差？

蕭羽耘分析，柯文哲在8年市長任期內，施政滿意度逐年下降，尤其是黃珊珊擔任副市長的這三年，更是連連「吊車尾」，以致黃根本不敢檢討現有市政問題，只好不斷地檢討他人，就是怕迴力鏢打到自己。

然而，蕭羽耘說，現在黃珊珊又說會把市政做好，台北市民會相信嗎？頂著「柯文哲2.0」接班人，到底是加分還是減分？「台北市民應該都很想問，黃珊珊當副市長的時候沒有作為，現在找得到投黃珊珊的理由？」

►泰山Cheers氣泡水超便宜！香檳般綿密解渴又好喝

ET快訊
快訊／高雄林金貴槍殺小黃司機！　纏訟15年大逆轉
快訊／戴資穎第六度登上「世界球后」寶座！
3C女老闆310萬貨款飛了！男員工稱要幫拿　直接捲款落跑
快訊／康建生技4死血案！　槍手李鴻淵遭求處死刑
大逆轉！長榮大學副教授被控性侵女同志　二審改判無罪
柬國警方指「3台人互相殘殺」　家屬質疑：3人感情很好
開學家長不能入校　小一新生哭著要「媽媽抱抱」
開學前一晚「收1通知」爸心情跌谷底！　家長秒懂：再撐一下

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陸軍機艦、無人機頻擾台　蘇貞昌：全力支持國軍裝備添購

張善政農委會研究計畫涉抄襲　陳吉仲回應了

芭比Q了！衝廁所拿候選人面紙擦屁股　翻面一看成超悲劇

昔喊「誠信重要」今被爆抄襲　張善政搜尋聲量直線衝上第一名

中國無人機屢闖金門營區　邱國正預告：放鞭炮嚇麻雀別大驚小怪

柯市府挨批「丟臉之都」　蔣辦揭5大缺失：黃珊珊繼承錯誤施政？

選戰倒數！林佳龍又把新北講成台北　侯友宜團隊一句話酸爆綠營

快訊／王育敏請辭國民黨文傳會主委　大砲型立委洪孟楷接任

張善政喊「誠信非常重要」卻涉抄　林楚茵籲農委會調查提告

競辦發言團「平均不到30歲」　侯友宜盼新北成落實青年夢想之地

余苑綺化煙..老公哭倒余祥銓身上　余天夫妻「避白髮送黑髮」被攙扶離開

余苑綺追思影片曝光　余天.余祥銓見昔日畫面台下淚崩

余天見余苑綺遺容放聲大哭　李亞萍癱軟「踉蹌走不穩」靠親友攙扶

余苑綺助余祥銓度難關「信封藏洋蔥」　4歲女兒樂樂夢到她：穿白衣燦笑

余苑綺經紀人啜泣：下輩子報答她　向娃心疼李亞萍「懷孕8個月仍在工作」

南港女遭砍跑進店家求助　恐怖前任持刀狂追在後

南港凶殺驚悚11秒片曝！她倒地尖叫：快點救我　前男友開山刀猛砍

台中特調「東泉拿鐵」公開　民眾試喝驚喊：尾韻微辣

LISA奪VMAs「最佳K-POP獎」　BLACKPINK唱新歌泰勒絲也超嗨

連2通詐騙電話搶業績？　她聽「柬好玩嗎」秒掛斷

陸軍機艦、無人機頻擾台　蘇貞昌：全力支持國軍裝備添購

張善政農委會研究計畫涉抄襲　陳吉仲回應了

芭比Q了！衝廁所拿候選人面紙擦屁股　翻面一看成超悲劇

昔喊「誠信重要」今被爆抄襲　張善政搜尋聲量直線衝上第一名

中國無人機屢闖金門營區　邱國正預告：放鞭炮嚇麻雀別大驚小怪

柯市府挨批「丟臉之都」　蔣辦揭5大缺失：黃珊珊繼承錯誤施政？

選戰倒數！林佳龍又把新北講成台北　侯友宜團隊一句話酸爆綠營

快訊／王育敏請辭國民黨文傳會主委　大砲型立委洪孟楷接任

張善政喊「誠信非常重要」卻涉抄　林楚茵籲農委會調查提告

競辦發言團「平均不到30歲」　侯友宜盼新北成落實青年夢想之地

陸軍機艦、無人機頻擾台　蘇貞昌：全力支持國軍裝備添購

大失控！台中銀車騎上分隔島衝進加油站　「橫插」自動洗車機

太傷了！龍頭道奇勝投王岡索林右前臂不適　進15日傷兵名單

美軍艦通過台海觸怒中國！　美白宮：未來將會有穩定區域行動

嘉義縣首座溫室小果番茄示範點　建立非疫生產機制

張善政農委會研究計畫涉抄襲　陳吉仲回應了

芭比Q了！衝廁所拿候選人面紙擦屁股　翻面一看成超悲劇

巴基斯坦大洪災逾千死！官員憂「全國1／3變汪洋」　急籲國際援助

昔喊「誠信重要」今被爆抄襲　張善政搜尋聲量直線衝上第一名

沒開車燈被攔查「認了4度酒駕」　高雄男喊：我死定了我！

富二代放火燒熟睡街友！ 2人陷火海痛醒「翻滾掙扎」

政治熱門新聞

張善政涉抄襲！　手法曝光「5大鐵證」賴不掉

許淑華遭控「有黑道背景」！本人認了

張善政爆抄襲！　5736萬研究案竟「複製貼上」

張善政「抄襲疑雲」案外案　6頁報告領1740萬竟未公開

媒體民調跌到第三名　陳時中：支持我的市民趕快出來

張善政迴力鏢飛好快！　林智堅爆抄論文時他這樣說

勸鄭寶清「相忍為台灣」　鄭文燦曝：鄭運鵬民調贏約10％

「想跟路上漂亮美妹愛愛」　游良福參選桃園市長

民進黨：北市拿下就不算輸「拿下一城一縣」算小勝

鄭寶清網軍有案外案？四叉貓曝廠商抱怨：尾款沒付清

無人機闖金門　外交部：不請自來謂之賊

他揭多起爭議讓民進黨「疲弱不堪」　年底選舉「大部分縣市都會輸」

苗栗選情發生棄保效應？　鍾東錦、謝福弘、徐定禎民調曝光

苗栗藍營鬧分裂　民調曝鍾東錦、謝福弘膠著差距

更多熱門

相關新聞

選戰倒數！林佳龍又把新北講成台北　侯友宜團隊一句話酸爆綠營

選戰倒數！林佳龍又把新北講成台北　侯友宜團隊一句話酸爆綠營

年底九合一大選倒數88天民進黨新北市長參選人林佳龍競辦昨日晚間到三重參加造勢活動，不料在致詞時又將「新北」講成「台北」。新北市長侯友宜競選辦公室一早就發新聞稿批，這已是林佳龍宣布參選新北，將近兩個月，第3次把新北講成台北，再加上先前24次說不參選新北市，建議民進黨，一切還來得及，讓林佳龍「照自己的規劃走」。

張善政喊「誠信非常重要」卻涉抄　林楚茵籲農委會提告

張善政喊「誠信非常重要」卻涉抄　林楚茵籲農委會提告

競辦發言團「平均不到30歲」　侯友宜盼新北成落實青年夢想之地

競辦發言團「平均不到30歲」　侯友宜盼新北成落實青年夢想之地

張善政「抄襲疑雲」案外案　6頁報告領1740萬竟未公開

張善政「抄襲疑雲」案外案　6頁報告領1740萬竟未公開

張善政迴力鏢飛好快！　林智堅爆抄論文時他這樣說

張善政迴力鏢飛好快！　林智堅爆抄論文時他這樣說

關鍵字：

2022九合一大選2022台北市長蔣萬安陳時中黃珊珊

讀者迴響

熱門新聞

3台人慘死　金邊警曝初步調查結果

22歲妹完事爆痛衝急診！醫師照X光愣了

警逼老闆辭女員工　枋寮分局深夜回應

軒嵐諾今將轉強颱　明晚變天暴風圈侵襲率46%

張善政涉抄襲！　手法曝光「5大鐵證」賴不掉

許淑華遭控「有黑道背景」！本人認了

S2O散場驚見「咖啡包」網：難怪《我問天》那麼嗨

正妹鄰居激戰「9點就開始叫」！

軒嵐諾「大迴轉」1情況發警報　各國最新路徑曝

Makiyo懷胎8月「斷不了菸癮」被罵翻！

余苑綺「入住新家」現驚人巧合！

南港凶殺驚悚11秒片曝！她遭砍倒地狂尖叫：快點救我

百萬辣模只穿胸罩吃火鍋惹眾怒

夫妻不能相送！　余苑綺老公不避諱「捧斗」淚別摯愛

張善政爆抄襲！　5736萬研究案竟「複製貼上」

更多

最夯影音

更多
余苑綺化煙..老公哭倒余祥銓身上　余天夫妻「避白髮送黑髮」被攙扶離開

余苑綺化煙..老公哭倒余祥銓身上　余天夫妻「避白髮送黑髮」被攙扶離開
余苑綺追思影片曝光　余天.余祥銓見昔日畫面台下淚崩

余苑綺追思影片曝光　余天.余祥銓見昔日畫面台下淚崩

余天見余苑綺遺容放聲大哭　李亞萍癱軟「踉蹌走不穩」靠親友攙扶

余天見余苑綺遺容放聲大哭　李亞萍癱軟「踉蹌走不穩」靠親友攙扶

余苑綺助余祥銓度難關「信封藏洋蔥」　4歲女兒樂樂夢到她：穿白衣燦笑

余苑綺助余祥銓度難關「信封藏洋蔥」　4歲女兒樂樂夢到她：穿白衣燦笑

余苑綺經紀人啜泣：下輩子報答她　向娃心疼李亞萍「懷孕8個月仍在工作」

余苑綺經紀人啜泣：下輩子報答她　向娃心疼李亞萍「懷孕8個月仍在工作」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面