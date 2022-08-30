柯市府挨批「丟臉之都」　蔣辦揭5大缺失：黃珊珊繼承錯誤施政？





▲無黨籍台北市長參選人黃珊珊。（資料照／記者周宸亘攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對黃珊珊稱找得不投蔣萬安的理由，蔣萬安競選辦公室副發言人蕭羽耘今（30）日盤點柯文哲市府市政五大亂政反擊，並質問黃珊珊，難道延續柯文哲的缺失，就是市民選擇黃珊珊的理由？

蕭羽耘表示，舉凡北市接連爆發特權疫苗醜聞、28億元防疫用品預算刪光、「黃珊珊好姊妹」勞動局長陳信瑜涉嫌貪污及違反行政中立、黃珊珊跟柯文哲的交通政見互相打臉，及城博會「鬧菜英文笑話」，黃珊珊認為這些柯文哲市政缺失需不需要改？難道延續柯文哲的缺失，就是市民選擇黃珊珊的理由？

蕭羽耘說，黃珊珊過去面對外界的指教，常常自滿稱「台北市這個也做了、那個也做了」但其實不盡然，從柯市府執政五缺失來看，第一、當全國疫情嚴峻疫苗難求之際，台北市先後傳出「特權打疫苗爭議」，包含好心肝、禾馨診所接連違規，黃珊珊認為這是不是柯市府的錯誤？

其次，蕭羽耘說，柯市府去年刪除28億防疫預算，除不顧國民黨台北市議員游淑慧等人建言，可將經費用來購買防疫物資外，柯文哲甚至為此批評藍營「選舉作秀」，直至今年4、5月全台疫情大爆發、全台陷入快篩缺貨但預算已刪減，柯市府才坦承錯估情勢。

不僅如此，柯市府還多次違反行政中立。蕭羽耘批評，第三、黃珊珊「好姊妹」勞動局長陳信瑜，因不實核銷特別費，涉嫌觸犯「貪污治罪條例」遭到搜索調查，諭令20萬交保，但陳運用行政資源幫黃拉票，還脫口「如果黃珊珊當選我就還在」的話語威脅利誘廠商，請問黃珊珊真的力挺陳信瑜的觸法行為嗎？

第四，台北市政府斥資近8千萬元舉辦「台北城市博覽會」，英文版的網頁內容被發現錯誤百出，許多中式翻譯法讓市民哭笑不得，市府使用台北市民的納稅錢，卻讓首都淪「丟臉之都」。

第五，黃珊珊針對內湖交通問題，提出了捷運民生汐止線；試問，柯文哲有沒有公開說民生汐止線是沒有用的盲腸，進而不斷拖延？這算不算黃珊珊公然打臉柯文哲？再者，黃珊珊還提遷移松山機場有助舒緩內湖交通，請問柯團隊2015年初就主張遷移松機，為何都2022年了，松機依舊不動如山？這算不算柯文哲行政能力太差？

蕭羽耘分析，柯文哲在8年市長任期內，施政滿意度逐年下降，尤其是黃珊珊擔任副市長的這三年，更是連連「吊車尾」，以致黃根本不敢檢討現有市政問題，只好不斷地檢討他人，就是怕迴力鏢打到自己。

然而，蕭羽耘說，現在黃珊珊又說會把市政做好，台北市民會相信嗎？頂著「柯文哲2.0」接班人，到底是加分還是減分？「台北市民應該都很想問，黃珊珊當副市長的時候沒有作為，現在找得到投黃珊珊的理由？」