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六旬壽星自種超大「南瓜船」…划行61公里！有望破金氏紀錄

▲老翁用自種的超大南瓜沿著河岸划行61公里。（圖／翻攝自臉書粉專「City of Bellevue, Nebraska」）

▲老翁用自種的超大南瓜沿著河岸划行61公里。（圖／翻攝自臉書粉專“City of Bellevue, Nebraska”）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

許多人對生日的想像都是大餐及蛋糕，具有滿滿的儀式感。美國男子漢森（Duane Hansen）慶祝60歲大壽卻十分特別，用自己種出的超大南瓜製成「南瓜船」，在密蘇里河划行了38英里（約61公里），此舉更有望破金氏世界紀錄。

根據CNN報導，住在內布拉斯加州錫拉丘茲（Nebraska Syracuse）的漢森，平時喜歡種植大南瓜、葫蘆等大型的農作物，先前計畫一個非常特別的方法慶祝生日，要與自己種出的超巨大南瓜一同做件有意義的事來歡慶60大壽。

▲老翁用自種的超大南瓜沿著河岸划行61公里。（圖／翻攝自臉書粉專「City of Bellevue, Nebraska」）

▲老翁與他的南瓜船。（圖／翻攝自臉書粉專 “City of Bellevue, Nebraska”）

在漢森生日當天的一大早，他就與家人朋友們一同運送自己種出的846磅（384公斤）超大南瓜，到密蘇里河畔的公共碼頭旁，到了約7點30分時，由超巨大南瓜製成的「南瓜船」從公共碼頭下水，開始了一趟奇妙之旅。

據了解，漢森坐著「南瓜船」沿著密蘇里河畔划行，經過半天的努力，從早上7點半划到晚間6點30成功抵達內布拉斯加州市，這11小時中，總共前進了38英里（約61公里）。為了慎重，在出發前，漢森也要求金氏世界紀錄人員作見證，讓妻子與朋友幫忙紀錄，並吩咐一些人跟隨在他的南瓜船之後，以防發生意外。

根據金氏世界紀錄網站的資料，2018年時也有人乘坐南瓜划了25.5英里（約41公里），是目前為止最長的紀錄，但漢森此次的划行足足多了20公里，對此金氏世界紀錄發言人加洛維（Kylie Galloway）表示，有收到來自漢森的申請，目前正在審查中。

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