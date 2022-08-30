北韓豐溪里核實驗場遭遇洪災　4號坑道疑似停工

▲北韓豐溪里核實驗場第4號坑道衛星影像。（圖／翻攝自CSIS官網）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）過去連續2個多月以來降下豪雨，導致各地區出現洪患，其中也包括位於咸鏡北道吉州郡的豐溪里核實驗場，近來美國智庫就透過商業衛星相片發現，豐溪里核實驗場的第4號坑道修復工作疑似因為豪雨影響而中斷。

美國華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）旗下所屬專門分析北韓的官網《穿越緯線》（Beyond Parallel）於一份當地時間29日發表的報告書中指出，從24日所拍攝的衛星影像來看，被外界認為即將進行北韓第7次核試驗的3號坑道，目前尚未被捕捉到有其他可疑的追加動向。

而被外界偵測到北韓曾經試圖修復的4號坑道，也尚未被觀察到出現其他追加性的修復工程與作業。

報告書指出，「受到最近暴雨的影響，坑道修復工程似乎被暫時中斷了。在連續2個月的降雨影響下，唯一連接該設施的通道甚至也出現因洪水所造成的災情。4號坑道的工程目的雖然可能在於為北韓擴張其核試驗能力，不過我們也發現了，有些觀點認為北韓可能會為了偽裝而進行一些不必要的工程。」

報告書也指出，豐溪里核實驗場的指揮本部周邊也出現了洪災，「連接指揮本部與支援設施之間的唯一一條道路，出現了一條新的迴轉道，令人懷疑原本的那一條道路可能是受到洪水或颱風的影響。」

據悉，南韓與美國政府先前多次指出，北韓早已完成進行第7次核試驗前的事前準備工作，只等待北韓最高領導人金正恩一聲令下。南韓國防部長李鐘燮出席國會國防委員會質詢時表示，「豐溪里核實驗場第3號坑道在能夠進行核試驗的狀態下，目前尚未偵測到特殊動向。」

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