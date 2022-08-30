南韓公佈明年度預算！高級公務員「扣薪10%」　副總理喊：勒緊褲帶

▲南韓政府公佈2023年度的總預算案。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓政府今（30）日上午公布明年度（2023）總預算案，其規模達到639兆韓元（約新台幣14.6兆元），比起今年度607.7兆韓元還多出5.2%，增加率為繼2017年（3.7%）後6年來的新低。南韓經濟副總理兼企劃財政部長秋慶鎬表示，今年「得勒緊褲帶」，因此部長、副部長級公務員必須歸還薪水的10%給國庫，4級以上公務員凍結調薪。

根據《韓聯社》，自從今年2月底爆發俄烏戰爭後，全球面臨能源匱乏、通貨膨脹等問題，而南韓也因此出現物價高漲、經濟成長停滯、韓元兌美元狂跌所造成的金融外匯市場不穩，為了穩定國家財政安全，南韓政府今（30）日透過國務會議公開明年度的總預算支出案，明年度預算支出規模為639兆韓元，比起今年只增長了5.2%，

南韓政府透緊縮財政總支出的同時，將預算增加投入至關懷低收入戶、兒童與青少年、身障人士等社會弱勢族群，除了投入2兆4000億韓元在基礎生活保障津貼援助，身障人士領取的補助津貼也從每月4萬韓元增加至6萬韓元，基礎年金從30萬8000韓元增加到32萬2000韓元。

▲南韓經濟副總理秋慶鎬。（圖／達志影像／newscom）

有鑑於今年8月初首爾等中部地方暴雨洪災時不幸有住在半地下房的居民溺斃，南韓政府鼓勵半地下房的居民能夠搬到地上，一旦搬到地上租房，最多提供5000萬韓元融資，而若遇上保證金（押金）2億韓元以下的詐欺，則最多可借貸80%。

另外，考量到經歷新冠疫情、俄烏戰爭所導致的全球通貨膨脹，凋敝的民生經濟需要復甦，為了竭盡一切縮減財政與不必要性的支出，南韓政府認為公部門需要「做好榜樣」，因此決定明年度部長（長官）、副部長（次長）級的公務員須扣減10%的薪水，4級以上公務員（書記官）等則凍漲薪水，不過5級以下公務員可加薪1.7%。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》