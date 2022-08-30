情色網美見面會！狂粉排隊整夜「恐怖推擠」　多人倒地失控喊卡

▲情色網美安娜（Anna Paul）見面會湧入上千人，場面一度失控。（圖／翻攝Instagram@anna_paull、TikTok）



記者吳美依／綜合報導

澳洲情色網美安娜（Anna Paul）28日在珀斯（Perth）舉辦見面會，原本預計只會有2、300名死忠粉絲參加，現場卻湧入上千人，甚至凌晨就來排隊。活動進行到一半，大批民眾開始插隊、推擠，一些人抱怨呼吸不到空氣，甚至當場昏倒，急需醫療協助，警方只好強制取消見面會。

▲許多澳洲網友在社群媒體分享現場誇張人潮。（圖／翻攝TikTok）



根據社群媒體流傳影片，現場堪稱人山人海，一名網友抱怨，「已經等了超過5小時，被擠來擠去，被人家踩到，還呼吸不到空氣，快要暈倒了。」另一位粉絲表示，「我凌晨2點就到那裡，而且有見到她，雖然只有幾秒鐘，還幾乎說不出話來，卻仍覺得非常感激。這活動被取消了，真令人難過。」

▲安娜在TikTok擁有500多萬粉絲。（圖／翻攝Instagram@anna_paull）



23歲的安娜在成人平台OnlyFans及TikTok都享有超高人氣，她事後在Instagram道歉，「出於安全考量，西澳警方不得不提早取消珀斯見面會，因為這成了一大安全隱憂。謝謝你們這麼棒，我真的非常、非常抱歉。我們盡了最大努力與警方合作，但這真的太過頭了，你們的安全永遠是我們最關心的事情。我愛你們。」