格陵蘭冰蓋消融嚴重　全球海平面將上升25公分

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格陵蘭冰蓋消融嚴重　估計海平面將上升25公分

▲格陵蘭。（圖／達志影像／美聯社）

▲格陵蘭冰蓋消融嚴重。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭文晴／綜合報導

位於北美洲東北部的格陵蘭（Greenland）冰蓋消融嚴重，根據一項最新研究指出，即使人類立即停止排放溫室氣體，仍會造成全球海平面上升25公分，這些結論來自對每年平衡冰蓋溶解和凍結之間的評估，意味著現在的極速暖化，讓3.3%以上的冰不可避免地融化。

根據外媒報導，這項評估發表在《自然氣候變化》（Nature Climate Change）雜誌上，研究發現無論氣候變暖的情況如何，格陵蘭整體冰蓋溶解都將引發海平面上升上升25公分，這與上個世紀全球海洋從格陵蘭島、南極洲的熱膨脹總和相同。

▲格陵蘭。（圖／達志影像／美聯社）

▲格陵蘭3.3%的冰蓋將「不可避免地融化」，相當於110兆噸冰。（圖／達志影像／美聯社）

來自丹麥地質調查局和格陵蘭島的研究人員觀察到，格陵蘭島及其周邊地區冰蓋體積的變化，發現融水徑流一直是主要驅動因素，能夠確定格陵蘭3.3%的冰蓋將「不可避免地融化」，相當於110兆噸冰，因為冰蓋對已發生的變化做出反應。

丹麥和格陵蘭地質調查局的科學家博克斯（Jason Box）說，這項研究只為了估計格陵蘭島冰蓋融化讓海平面上升的最小值，或是「極保守的下限」，而在氣候繼續變暖的情況下，海平面只會不斷地上升。

美國國家海洋暨大氣總署的一份報告發現，美國海岸預計未來30年，海平面將上升10至12英寸（約25到30公分）。報告稱，這將導致破壞性洪水發生的機率超過10倍，使風暴潮進一步向內陸蔓延。

多數研究學者表示，氣候變化加速的趨勢非常明顯，除非立即遏制排放溫室氣體，否則更多極端融化事件將繼續強烈、頻繁地發生。

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