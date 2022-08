他「翻6m柵欄」夜闖動物園！想偷人氣小白獅　結果遭母獅撕咬身亡

▲迦納阿克拉動物園(Accra Zoo)的獅子園區。(圖/翻攝自Facebook/Accra Zoo)



記者張方瑀/綜合報導

非洲迦納一名男子竟異想天開,趁著半夜闖入動物園中的獅子園區,企圖偷走園內人氣動物小白獅,結果疑似惹怒母獅遭攻擊,最後慘死園內。

根據BBC報導,迦納一名男子28日半夜竟翻牆闖入阿克拉動物園(Accra Zoo)的獅子園區,當時獅園中僅有一頭母獅和兩頭小白獅,結果入侵男子疑似惹怒母獅後,遭到襲擊撕咬身亡。動物園的執行官阿洛泰(John Allotey)表示,男子應是想要偷走小白獅才闖入園內,園方也將其屍體從園中移出,送往停屍間等待後續調查。

阿洛泰指出,這名入侵男子翻過動物園外10英尺(約3公尺)高的圍欄,又爬過20英尺(約6公尺)高的獅子園柵欄,「當有小幼獅在身邊時,若是靠得太近,成獅就會覺得你要帶走小獅子,所以千萬不能這樣做。」目前警方也正在調查詳細犯案動機。

阿克拉動物園內的兩頭小白獅是在去年11月出生,吸引大量遊客前往。這兩頭小白獅是自然交配所產下,自帶白化症的基因;根據全球白獅保護信託組織(Global White Lion Protection Trust)表示,目前全球的野生白獅僅有12頭。

