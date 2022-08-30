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北京意外淡化美艦穿越台海　稱對中國並無實際威脅

▲▼ 美軍第七艦隊證實，巡洋艦「昌塞勒斯維號」（USS Chancellorsville）及「安堤坦號」（USS Antietam）28日通過台海。（圖／翻攝自第七艦隊官網）

▲美軍第七艦隊證實，巡洋艦「昌塞勒斯維號」及「安堤坦號」28日通過台海。（圖／翻攝自第七艦隊官網）

文／中央社

兩岸情勢緊繃之際，美國海軍兩艘飛彈巡洋艦昨天通過台灣海峽。不過北京方面宣稱此舉「並未對中國的安全構成實際威脅」，反應出奇平淡，令分析人士感到意外。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月初訪台後，中國軍方在台灣四周舉行大規模軍事演習。部分官員和分析人士擔心中國人民解放軍在更靠近台灣的地方更頻繁進出，恐將成為兩岸間的「新常態」。
與此同時，美國官員矢言華盛頓會堅持到底，而中國的恫嚇策略將受到挑戰。

兩艘美國飛彈巡洋艦昨天通過台灣海峽後，一直追蹤記錄美艦穿越台海的新加坡拉惹勒南國際關係學院（S. Rajaratnam School of International Studies）海軍事務專家許瑞麟（Collin Koh）稱，這是至少4年來美國海軍第一次派兩艘巡洋艦穿越台海。

他說：「由兩艘而不是平常的一艘船艦來執行這項任務，當然稱得上是個『更大』的信號，除了抗議北京於裴洛西訪問後在台灣附近舉行的軍事演習，也是為了回應北京試圖顛覆這條航道和這個地區長期存在的航行自由權之法律地位。」

美國軍艦昨天穿越台海並不令人驚訝。近年來他們已進行過數十次這樣的航行，美國官員曾表示將繼續這麼做。

令分析人士感到意外的是北京反應平淡。

解放軍東部戰區發布聲明稱，對美艦行動全程跟監警戒，一切動向盡在掌握。戰區部隊保持高度戒備，隨時做好挫敗任何挑釁的準備。

就連以強硬好戰聞名的國營「環球時報」也表示，這兩艘巡洋艦「並未對中國的安全構成實際威脅」。

過去這類穿越曾引起強烈反應。今年7月，美國飛彈驅逐艦「班福特號」（USS Benfold）通過台灣海峽，解放軍東部戰區發言人施毅稱美國是「台海和平穩定的破壞者」。

▲▼中國駐美大使秦剛。（圖／CFP）

▲中國駐美大使秦剛。（圖／CFP）

本月稍早，中國駐華盛頓大使秦剛呼籲美國海軍停止穿越台海，稱這樣做加劇緊張情勢並助長「台獨分裂勢力」。他還警告：「若有任何損害中國領土完整和主權的舉動，中國將作出回應。」

許瑞麟認為北京昨天的聲明相對溫和。他說：「華盛頓公開宣稱會繼續通過台海，招致中方強烈反對，為什麼他們沒有超越這一點？」他提出3個可能因素。

首先，北京有可能是提防「國際反擊」，因為任何限制美國海軍航行通過海峽的企圖可能會被視為威脅其他國家船隻通過這條航道的權利。

其次，裴洛西訪台之後，北京暫停與華盛頓之間主要軍事溝通管道，雙方海軍互動時發生誤判的風險增加。

第三，許瑞麟指出，華盛頓和北京確實在其他領域正在進行合作，中國也許不想讓這些領域壓力增加。他說：「挑起進一步緊張情勢，可能升級為衝突，這樣做沒什麼道理。」

前美軍太平洋司令部聯合情報中心作戰主任舒斯特（Carl Schuster）則提出第四種可能性。他說：「我認為（中國領導人習近平）想避免任何可能強化共和黨及其他對中鷹派在即將舉行的選舉中勝選機率的行動。他不希望見到可能推動立法更強烈支持台灣、或限制中國在美國投資和影響力的眾議院及參議院。」

另外，舒斯特認為美國這次出動兩艘巡洋艦通過台灣海峽，與其被視為一種表態，不如說是一項合理的軍事計劃。他說：「鑒於中國的威脅及其最近向國際海域發射飛彈…讓兩艘軍艦一起通過這些水域似乎比較慎重明智。」

舒斯特稱，美國海軍料將照常行事，定期派軍艦通過台灣海峽。他說：「根據國際法，那是國際水域，因此其地位沒有爭議，而美國海軍穿越海峽，就是平靜而有效地做出這樣的聲明。」

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