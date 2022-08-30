男獨爬瑞芳燦光寮步道迷路！失聯2天未尋獲　女兒焦急PO文協尋

▲男子獨爬瑞芳燦光寮步道迷路，家屬焦急PO協尋文章。（圖／翻攝臉書）

記者郭世賢、陳韻如／新北報導

新北市瑞芳區28日發生一起爬山迷路案件！一名男子早上8點從牡丹入山，不料卻在燦光寮山山區迷路，直到晚間近8點才打電話求救。警消獲報後立刻展開救援，但直到昨（29）日晚間仍未尋獲男子身影，今（30）日將持續上山搜救。對此，男子的女兒也焦急臉書社團發布協尋文章，表示爸爸有心血管疾病，請山友協助找尋。

新北市消防局表示，一名男子28日早上8點從牡丹入山後不幸迷路，晚間因隨身攜帶的水已喝完，口渴難耐，於是在晚間7點55分向警消求助，並表示停留位置有在施工、有停施工的挖土機。警消推測，男子應是在草山戰備道與燦光寮之間。

警消人員獲報後立刻上山搜救，直到昨日凌晨3時許仍未尋獲男子身影，因此暫停搜救任務，直到上午9時許再度上山，並出動空拍機擴大搜救，但到了晚間卻也遲遲未果，今上午將再次出動搜救。

對此，男子的女兒也焦急在臉書社團「登山通報站」發布協尋文章，表示爸爸身高約175公分、體型高瘦、平頭滿頭白髮，身上穿著大約藍色橫條上衣、短褲，背著迷彩後背包，並且有帶登山杖，前天獨自一人登山後至今未歸，目前聯繫不上，手機也轉語音，且有心血管疾病，請山友協尋。