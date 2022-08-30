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英最大航母「威爾斯親王號」又出包！　剛出港就拋錨

▲▼英國海軍最大軍艦「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales，R09）航空母艦拋錨。（圖／翻攝推特） 

▲「威爾斯親王號」航空母艦剛出港就拋錨。（圖／翻攝推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國海軍最大軍艦「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales，R09）航空母艦，上周六（27日）離港準備航向美國參加美東一場軍事演習，官方卻表示航母出現「緊急機械事故」，不得不中止行程留在原地，而這是該艘航母2天內第二次出現問題。

CNN報導，威爾斯親王號航母原先預計在26日離港，但因為出現「技術問題」延後至隔天出發。到了27日，威爾斯親王號離開母港普莉茅斯海軍基地，預定前往美國東岸參與跨國軍事演習，結果又出現「緊急機械事故」，導致航母拋錨港外。

英國海軍相當重視此次原定參與的軍演，表示這次任務將會形塑未來在北美與加勒比海外海的戰機與無人機搭配行動。英國海軍並表示今年將整個威爾斯親王號航母打擊群橫越大西洋帶往北美，能夠增加航母的任務能力，同時與最親密的盟友美國重新穩固合作關係。

航母預定在美國紐約、加拿大哈利法克斯以及加勒比海停靠，這次卻因為拋錨落漆。

威爾斯親王號是英國海軍最大艘的軍艦，2019年交付軍方，預計2023年形成戰鬥能力。不過除了這次連2天出問題，該艘航母在2020年時還發生「洩洪式」漏水，大量水從天花板爆出，官兵在艙內的房間全淹，積水深度介於腳踝跟膝蓋之間，水面幾乎快要平行房內的沙發椅面。

事實上，「威爾斯親王號」的姊妹艦「伊莉莎白女王」號（HMS Queen Elizabeth，R08）航母在2019年7月也發生類似的漏水狀況，積水區域遍及好幾個甲板，由於洩漏的水被隔離在某間艙室當中再排出，所以沒有造成船體的破壞。

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