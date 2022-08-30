馬斯克1個月瘦9公斤！　透露採用「秘技」：感覺更健康了

▲馬斯克表示減肥有成後感覺更健康。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

全球首富馬斯克（Elon Musk）先前在希臘時，被媒體拍下打赤膊的照片，身材引起網友討論，也被老馬斯克公開建議吃減肥藥。經過一個月後，他在推特上透露，在朋友引介下進行間歇性斷食一段時間，已經成功瘦下9公斤了。

馬斯克7月中被拍到在海邊打赤膊的畫面，體態加上蒼白的膚色引起網友和媒體熱議，更因此再次成為迷因主角，又被父親透過媒體放話「該吃減肥藥了」。馬斯克受訪時表示平常很不愛運動，但現在無論如何都得動起來了。

不過馬斯克並未吃減肥藥瘦身，他在推特透露一位好朋友介紹間歇性斷食，照做後「我持續定期斷食，感覺更健康了。」他還推薦「Zero」APP，「滿好用的」。

網友好奇馬斯克瘦了多少磅，馬斯克回覆「從我（不健康的）巔峰體重減了超過20磅（約9.07公斤）」。至於瘦身外有沒有在健身，他則回答，「有啦，我有做一點舉重...」

不少網友在馬斯克的推文底下貼上他年輕時的照片，身材與現在有明顯對比，多數人都是以鼓勵方式支持馬斯克，「很好，我們需要你健健康康的」、「我愛你，伊隆，保持健康補充水分」、「斷食外還是要多做點運動，適度運動對你沒壞處的，畢竟還要活著到火星去呢。」