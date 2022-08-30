非裔男被控性侵落入冤獄　重見天日的笑容從17歲等到53歲

▲非裔男子沃爾特遭性侵案受害者錯誤指認為嫌犯，從17歲坐冤獄直到53歲，終於重獲清白。（圖／翻攝自美聯社）

圖文／CTWANT

1986年5月，美國紐奧良發生一起性侵案，歹徒蒙面夜闖受害人家中，在未開燈下持刀脅迫女子，且威脅要對她的8歲小孩不利，逼迫受害人乖乖就範。這名受害者於6個星期後指認嫌犯為非裔男子沃爾特（Sullivan Walter），不過案發當天，這名在家中睡覺的17歲少年，就此蒙受了不白之冤36年，如今靠著多項證據還給他一個清白。

根據《美聯社》等美媒報導，沃爾特因為被誤控性侵罪入獄後，透過「紐奧良清白項目」的努力下終於獲得清白，法官德比尼（Darryl Derbigny）25日宣布撤銷他的性侵罪嫌，沃爾特在法庭上甚至感動到以手帕拭去淚水，而他臉上露出這真情流露的微笑，足足等了36年。

▲非裔男子沃爾特蒙受了不白之冤36年。（圖／翻攝自IG）



根據報導，在蒙面、夜間、未開燈會影響辨認下，受害人居然還能從多張照片中指認出沃爾特，案發當天，當時還是17歲的沃爾特在家中睡覺，竟遭蒙受不白之冤，就算他的血液特徵和強姦犯所留下的精液不符合，相關證據卻從未提交給陪審團。

▲沃爾特成功撤銷指控。（圖／翻攝自IG）

沃爾特成功撤銷指控，正是透過「紐奧良清白項目」，這個由當地的檢察官和刑事司法正義組織的律師所組成的團體共同努力的成果。根據這個組織指出，種族因素是造成沃爾特落入冤獄的原因之一，這些檢察官和執法部門似乎覺得可以任意對待貧困非裔少年，甚至不會被究責，甚至批評整個系統出了問題。

針對這起錯誤指控的事件，由於受害者已經過世，受害者的家屬對於沃爾特的遭遇深表遺憾，而重見天日的沃爾特如今已53歲，他離開法庭後將返回聖加布里(St. Gabriel)的懲戒中心後正式獲得釋放。

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