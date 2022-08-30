快訊／大逆轉！3台人柬埔寨慘死　金邊警方公布「初步調查結果」

記者曾羿翔／綜合報導



柬埔寨金邊一間公寓28日晚上發生槍擊命案，3名台灣人倒臥血泊中身亡，死者都來自台南，確切死因引起外界討論。命案目前經過金邊警方的初步調查，研判應是「3人互相殘殺」，現場並沒其他人介入。

根據柬媒VOD NEWS的報導，警方發言人索克塞哈(San Sokseyha)29日表示，他們發現了三具屍體，都在30歲左右，初步懷疑是「謀殺後自殺」，現場也發現了一把手槍。

索克塞哈還說，3名死者中有2人身中多槍，而最後一個人則是頭部中槍，目前初步報告顯示3名死者生前是互相殘殺，沒有其他人介入，那位台灣人殺了另外2位台灣人，接著就自殺。索克塞哈也指出，屍檢後死者遺體皆被送往Toek Thla的寶塔，警方目前正在尋找死者家屬。

▲柬埔寨公寓驚傳槍擊，3台灣男陳屍血泊中。（圖／翻攝自環球博訊）

台南市警局表示，3名台灣死者都來自台南，過去曾犯下詐欺、組織犯罪等前科，經查係自願前往柬埔寨，其中住台南市東區的林姓男子「阿宏」是在本月10日前往柬埔寨，其餘葉姓以及程姓2人是台南仁德區人。歸仁分局長邱顯良指出，葉姓男的母親、程姓男子的哥哥於28日晚間前來歸仁分局報案，指稱葉、程2人疑在柬埔寨遭人殺害。

台南警方詢問家人如何得知2人死訊，家人都指稱是透過其他管道得知，並不願透露管道任何訊息。

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