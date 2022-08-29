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槍手火燒民宅「再射殺逃跑居民」　服役7年老兵挺身交火擊斃他

記者林彥臣／綜合報導

休士頓28日凌晨，發生一名身穿黑色衣服的男子放火燒了一座建築物，然後向逃跑的人開槍，造成3人死亡，2人受傷，過程中一名服役 7 年的老兵與嫌疑人交火，可能在交火的過程中被擊斃。

根據CNN報導，休士頓警察局長芬納（Troy Finner）指出，嫌疑人後來被休士頓一名警察殺死，受害者均為男性，年齡在 40 至 60 歲之間。

芬納表示，警方和消防人員在凌晨 1:07左右接到了多通報案電話，都是關於「有一個人倒下」，還一通電話是槍擊事件，另一通電話是火警。

▲▼休士頓警察局長芬納（Troy Finner）說明槍手縱火射殺案案情。（圖／twitter／Houston Police）

▲休士頓警察局長芬納（Troy Finner）說明槍手縱火射殺案案情。（圖／twitter／Houston Police）

芬納說，很不幸也非常難過難過的是，這名嫌疑人非常邪惡地放火燒了幾處民宅，這些居民逃出來之後，就對他們開槍。

芬納說，不久之後，一名警察趕到，在設施對面的一個停車場發現了嫌疑人，是一名非裔美國男性，穿著一身黑衣，大約 40 歲，還有一名服役 7 年的老兵與嫌疑人交火，嫌疑人現已死亡。

芬納分析，嫌疑人是當地的長期居民，但最近收到了驅逐通知，這可能是其中一個引爆點，但詳細的動機還不確定。

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