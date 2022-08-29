　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

普丁盟友之女遇刺案　俄公布第2名烏籍嫌犯身分

▲▼知名學者杜金之女杜金娜在一場汽車炸彈暗殺中身亡。（圖／路透）

▲俄羅斯極端民族主義學者杜金的女兒達莉亞死於汽車爆炸案。（圖／路透）

文／中央社

俄羅斯知名極端民族主義人士杜金的女兒20日死於汽車爆炸案，俄國情治機關聯邦安全局今天公開第2名涉嫌參與暗殺的烏克蘭籍嫌犯身分，並公布這名男子的監視攝影機畫面。

路透社報導，杜金（Alexander Dugin）主張烏克蘭應併入新的俄羅斯帝國，他和29歲女兒達利亞（Daria Dugina）都熱烈支持俄國總統普丁（Vladimir Putin）對烏克蘭發動的所謂「特殊軍事行動」。普丁稱達利亞遇刺案是一起「邪惡、殘忍的罪行」。

達利亞20日在莫斯科郊外的一場汽車爆炸中喪命。2天後，聯邦安全局（FSB）宣布破案，稱嫌犯是一名烏克蘭女子，她跟蹤達利亞數週之久，在對方居住的社區租了一間公寓，並放置汽車炸彈，最後逃離出境前往愛沙尼亞，一切行動都有基輔在背後支持。

烏克蘭曾表示，莫斯科正對它發動一場帝國主義式的侵略戰爭；事發後也否認與達利亞的謀殺案有關。親克里姆林宮的俄國政治人物與俄國國營電視台則將達利亞塑造成烈士，她生前經常出現在國營台節目擔任挺戰評論員。

聯邦安全局今天發布聲明表示，它已確認密謀和執行達利亞刺殺案的烏國「破壞與恐怖主義團體」第2名成員身分，是一名生於1978年的男子。

該名男子曾在莫斯科一個租來的車庫裡協助組裝汽車炸彈，並替在達利亞車上安置炸彈的女子取得假文件與假車牌。該名男子在攻擊的前一天潛逃出境到愛沙尼亞。

俄羅斯聯邦安全局公布了這名男子的姓名，以及11分鐘長的監視攝影機片段。畫面顯示一名男子於7月30日入境俄國、在莫斯科進出一個車庫區、收集聯邦安全局所稱的假車牌，並在19日清晨離境。

監視攝影機片段還顯示，遭聯邦安全局指控放置汽車炸彈的烏克蘭女子徒步經過一個節慶活動的停車區，達利亞在遇刺不久前正是出席這場活動。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►泰山Cheers氣泡水超便宜！香檳般綿密解渴又好喝

ET快訊
中颱軒嵐諾持續增強！高機率侵台「變天時間曝」
Jennie爆熱戀V「親密照連3發」　駭客預告還有更大
大同子公司華映　法院裁定「宣告破產」！
22歲妹完事「爆痛衝急診」　醫師照X光愣了：怎進去的

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

非裔男被控性侵落入冤獄　重見天日的笑容從17歲等到53歲

俄羅斯預測2022年「GDP降幅」為2%-3%　2023年降幅不超過1%

快訊／大逆轉！3台人柬埔寨慘死　金邊警方公布「初步調查結果」

國際火線／以國家悲劇打造個人喜劇：澤倫斯基的勝利

印媒：外館批中將台海軍事化　印度對台灣議題轉向

槍手火燒民宅「再射殺逃跑居民」　服役7年老兵挺身交火擊斃他

普丁盟友之女遇刺案　俄公布第2名烏籍嫌犯身分

NASA取消「阿提米絲」登月火箭發射　燃料洩漏迫使計畫延後

烏克蘭外長到訪　瑞典推出28億元援烏新計畫

馬斯克呼籲：世界還是需要「石油、天然氣」　否則文明將會崩潰

余苑綺化煙..老公哭倒余祥銓身上　余天夫妻「避白髮送黑髮」被攙扶離開

余苑綺追思影片曝光　余天.余祥銓見昔日畫面台下淚崩

余天見余苑綺遺容放聲大哭　李亞萍癱軟「踉蹌走不穩」靠親友攙扶

余苑綺助余祥銓度難關「信封藏洋蔥」　4歲女兒樂樂夢到她：穿白衣燦笑

南港女遭砍跑進店家求助　恐怖前任持刀狂追在後

余苑綺經紀人啜泣：下輩子報答她　向娃心疼李亞萍「懷孕8個月仍在工作」

南港凶殺驚悚11秒片曝！她倒地尖叫：快點救我　前男友開山刀猛砍

台中特調「東泉拿鐵」公開　民眾試喝驚喊：尾韻微辣

余祥銓憶余苑綺：二姐辛苦了 不捨道別「下輩子還要再當一家人」

韓女星柳珠恩驚傳離世！得年27歲　悲留遺書：沒有活下去的希望

非裔男被控性侵落入冤獄　重見天日的笑容從17歲等到53歲

俄羅斯預測2022年「GDP降幅」為2%-3%　2023年降幅不超過1%

快訊／大逆轉！3台人柬埔寨慘死　金邊警方公布「初步調查結果」

國際火線／以國家悲劇打造個人喜劇：澤倫斯基的勝利

印媒：外館批中將台海軍事化　印度對台灣議題轉向

槍手火燒民宅「再射殺逃跑居民」　服役7年老兵挺身交火擊斃他

普丁盟友之女遇刺案　俄公布第2名烏籍嫌犯身分

NASA取消「阿提米絲」登月火箭發射　燃料洩漏迫使計畫延後

烏克蘭外長到訪　瑞典推出28億元援烏新計畫

馬斯克呼籲：世界還是需要「石油、天然氣」　否則文明將會崩潰

非裔男被控性侵落入冤獄　重見天日的笑容從17歲等到53歲

MINISO官方透露「不撤出台灣」　全台剩4間店等買家接手

勇士「老八傳奇」慶功超狂　傑克森：兩好萊塢女星在我床上

放棄加入富邦悍將　林華偉決定去大學磨練

俄羅斯預測2022年「GDP降幅」為2%-3%　2023年降幅不超過1%

德國軟豆仍有機會回湖人？狀況微妙　曾拒23億大約現在失業

參加《間諜家家酒》入學考獲得榮耀星星！「夢幻學院祭快閃店」9月登場

今天沒上班也沒關係吧？解放紀實讓你不再過度努力

陳國華15歲愛女「選上韓國練習生」！　Ivy反對：學跳舞難謀生

高顏值+高學歷！全台「5大美女教授」出爐　網暴動：轉學來得及嗎

美豔女移工變密醫！隆鼻縮陰統統有　抖音數鈔炫富下場慘了

國際熱門新聞

3台人慘死　金邊警曝初步調查結果

雲霄飛車故障19人受困　家長死命抓住孩子

奶妹啪啪太激烈！好粗一根「塞後門」卡住

部落最後一人！亞馬遜「洞穴原住民」陳屍吊床

女主播露乳裝遊印度　直播秒被男鄉民包圍

柬3台人被擊斃　命案現場曝光

印媒：外館批中將台海軍事化　印度對台灣議題轉向

國家悲劇VS個人喜劇：澤倫斯基的勝利

路邊怪人一對眼狂奔　媽看監視器崩潰

槍手火燒民宅再射殺逃跑居民　7年老兵擊斃他

1圖網酸爆：國家地理雜誌地理不及格

部落大屠殺！　亞馬遜雨林「神秘民族」倖存者離世

柬埔寨喪命3台人疑來自台南！慘死照瘋傳

近視士兵沒戴眼鏡　「長官看成靶」一槍命中

更多熱門

相關新聞

烏克蘭外長到訪 瑞典推出28億元援烏新計畫

烏克蘭外長到訪 瑞典推出28億元援烏新計畫

烏克蘭外交部長庫列巴今天出訪瑞典，瑞典政府提出新的支援計畫，除了軍事支援之外，也計畫購買烏克蘭小麥、協助烏克蘭基礎建設的重建，並承諾長久堅定的支持烏克蘭。

德外長坦承：現在拿不出武器給烏克蘭

德外長坦承：現在拿不出武器給烏克蘭

國際原能總署本周訪問札波羅熱核電廠

國際原能總署本周訪問札波羅熱核電廠

歐盟擬「中止俄羅斯簽證協議」

歐盟擬「中止俄羅斯簽證協議」

美歐中經濟變化　未來景氣關鍵

美歐中經濟變化　未來景氣關鍵

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏衝突烏克蘭危機俄烏戰爭StopRussia

讀者迴響

熱門新聞

3台人慘死　金邊警曝初步調查結果

22歲妹完事爆痛衝急診！醫師照X光愣了

S2O散場驚見「咖啡包」網：難怪《我問天》那麼嗨

許淑華遭控「有黑道背景」！本人認了

南港凶殺驚悚11秒片曝！她遭砍倒地狂尖叫：快點救我

中颱軒嵐諾持續增強！高機率侵台變天時間曝

余苑綺「入住新家」現驚人巧合！

夫妻不能相送！　余苑綺老公不避諱「捧斗」淚別摯愛

聖結石人氣「雪崩式暴跌」！網分析致命關鍵

在柬遭槍殺亡　「衡仔」生前善舉曝

雲霄飛車故障19人受困　家長死命抓住孩子

負債418億！大同子公司華映破產

Jennie爆熱戀V親密照連3發！駭客：有更大尺度

奶妹啪啪太激烈！好粗一根「塞後門」卡住

6重機停1格挨轟違規　內行曝法規打臉

更多

最夯影音

更多
余苑綺化煙..老公哭倒余祥銓身上　余天夫妻「避白髮送黑髮」被攙扶離開

余苑綺化煙..老公哭倒余祥銓身上　余天夫妻「避白髮送黑髮」被攙扶離開
余苑綺追思影片曝光　余天.余祥銓見昔日畫面台下淚崩

余苑綺追思影片曝光　余天.余祥銓見昔日畫面台下淚崩

余天見余苑綺遺容放聲大哭　李亞萍癱軟「踉蹌走不穩」靠親友攙扶

余天見余苑綺遺容放聲大哭　李亞萍癱軟「踉蹌走不穩」靠親友攙扶

余苑綺助余祥銓度難關「信封藏洋蔥」　4歲女兒樂樂夢到她：穿白衣燦笑

余苑綺助余祥銓度難關「信封藏洋蔥」　4歲女兒樂樂夢到她：穿白衣燦笑

南港女遭砍跑進店家求助　恐怖前任持刀狂追在後

南港女遭砍跑進店家求助　恐怖前任持刀狂追在後

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面